Los nombres de los conductores y panelistas de canal América a quienes Jey Mammon llevará a juicio

Tal como lo había preanunciado, Jey Mammon ahora reveló los nombres de los conductores y panelistas que llevará a juicio por la forma en que trataron la acusación en su contra por abuso sexual que formuló Lucas Benvenuto. Los periodistas en cuestión pertenecen a canal América, señal en la que el artista trabajó hace un par de años.

La denuncia pública, que antes había sido formulada judicialmente por el mencionado joven, generó un gran revuelo que derivó en la inmediata salida de Jey Mammon de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe). Con la declaración de prescripción de la causa que hizo en su oportunidad la Justicia, el actor y conductor considera que desde algunos programas obraron con saña en su contra y pide resarcimiento.

En los últimos meeses, Jey Mammon expresó su deseo de volver a la televisión, espacio que definió como su lugar en el mundo, y del que se considera cancelado por una acusación que ya tuvo su resolución judicial.

Jey Mammon quedó fuera de los medios tras la acusación pública en su contra que hizo Lucas Benvenuto. Foto: Captura TV.

En una larga entrevista con Infobae, Jey Mammon comentó sobre su posible regreso a los medios y a los escenarios: "No es el momento de volver, pero si yo hago hoy una obra de teatro, la gente va a verme. A la tele hoy por hoy no sé si volvería. Algo se dañó. Una persona me hizo una denuncia falsa, y algunas personas de los medios la dieron por cierto".

Por último, Jey Mammon anunció que llevará a juicio a conocidos periodistas que lo tildaron de "abusador". Las figuras en cuestión petenecen a canal América y son Karina Mazzocco, Ángel de Brito, Flor de la V y Yanina Latorre. Si bien el artista reclama una compensación económica, la finalidad de esta acción no tiene que ver con el dinero, sino con la intención del artista sobre aclarar los tantos sobre los sucesos que lo involucraron.

Los periodistas contra los que Jey Mammon iniciará acciones legales son todos parte de canal América, señal en la que el actor y conductor se desempeñó en 2021 al frente del exitoso ciclo Los Mammones.

En otro pasaje de la entrevista con el mencionado medio, Jey Mammon aseguró que se siente "muerto en vida". "Estoy en una que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie, pero no sé si hay algo igual a esto. Es como estar muerto en vida", enfatizó al borde de las lágrimas.

Sobre ese sentir, Jey Mammon remarcó: "Aún con el amor que te demuestra la gente, aún con ese valor llave que es hermoso, sentís que te están velando. la sensación es esa de que estás muerto. Si me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida".