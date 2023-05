El retoque estético de Dominique Metzger que la dejó irreconocible

Mientras disfruta de su gran presente profesional, Dominique Metzger también mantiene una altísima actividad en las redes sociales, donde interactúa a menudo con sus más de 300 mil seguidores.



Justamente, a ellos sorprendió en las últimas horas con un retoque estético que la dejó prácticamente irreconocible, generando la enorme sorpresa entre sus seguidores y fans, que la siguen también en cada programa que la tiene en pantalla.



En su cuenta de Instagram, la conductora de Canal 13 y TN compartió el paso a paso del tratamiento facial que se realizó y sorprendió a todos con el increíble e inesperado resultado final.



“Me hice un peeling y una biorevitalización con ácido hialurónico que se llama Bioregen”, comentó Dominique Metzger junto al video del momento que compartió luego en la red social Instagram.



“Al estar usando maquillaje tantas horas siento que se me está secando mucha la piel”, agregó Dominique Metzger luego en su explicación la conductora, quien se había filmado con su celular mientras le aplicaban inyecciones de ácido hialurónico.



Lógicamente, el impactante cambio en su aspecto generó mucha repercusión entre sus seguidores, entre los cuales muchos se lamentaron porque consideraban que no necesitaba hacerse ningún retoque.

Dominique Metzger mostró el resultado de su retoque facial. Foto: @domimetz.





“Domi, yo te re quiero, pero no era necesario ponerle nada a esa hermosa cara. Yo trabajé 15 años con una doctora dermatóloga y debe hacer todavía eso. Te hablo de 10 años atrás, pero lo de la aguja es botox”, le dijo una seguidora.



No obstante, Dominique Metzger aclaró, en un intento por restarle importancia y dramatismo a la situación, que ese resultado sería temporal. “Me quedaron unas marquitas, pero ya mañana se me va. Miren, todo natural”, aseguró la conductora a sus seguidores de Instagram.