La madre de Natacha Jaitt habló por primera vez de la muerte de su hija: “La asesinaron”

Cuatro años pasaron desde la muerte de la multifacética Natacha Jaitt, luego de una controversial investigación que sigue dejando un manto de sospechas sobre la real causa del deceso.

En esta oportunidad quien enfrentó los micrófonos por primera vez, desde el hecho, fue su mamá Alicia Damiani, quien asegura que la muerte de Natacha fue premeditada: “Como la asesinaron el dolor es doble, no podemos hacer el duelo”.

La madre de la modelo brindó detalles con un estremecedor relato: “Yo estaba durmiendo y, de pronto siento que alguien me abraza y me besa. Entonces me despierto y digo ‘voy a ver qué es esto que me ha pasado’. Prendo el celular y me aparece en el Facebook: ‘Natacha Jaitt muerta en Benavídez’”.

Alicia Damiani también detalló cuál fue el último mensaje de su hija. “Lo tengo escrito en un libro que ella me regaló: ‘Cien años de soledad’. Ahí me escribió el amor y el agradecimiento. Es que así era, si se equivocaba, pedía perdón. Era muy profunda”, contó.

La causa de la muerta ocurrida el 23 de febrero de 2019 fue cerrada, tras confirmar como causa del deceso una falla multiorgánica, aunque su hermano Ulises Jaitt sigue en la lucha por esclarecer los hechos. ”Estoy muy preocupado por él, está muy comprometido y quiere dar su vida por la de la hermana”, expresó Alicia.

Damiani sostuvo que sigue sintiendo la presencia de su hija: “Nos está ayudando a través del número 23 que aparece en determinadas circunstancias. También la sueño y cuando vamos al cementerio, siempre aparecen mariposas”.

“Por eso, en la misma tumba le pintamos mariposas. No hay mariposas y cuando es algo con ella, siempre están”, cerró claramente movilizada Alicia Damiani.

La mamá de Natacha Jaitt se prestó por primera vez a exponer sus sentimientos ante las cámaras. El dolor de una madre que sigue esperanzada en encontrar mayores certezas sobre una muerte que sigue siendo cuestionada y que involucra nombres pesados.