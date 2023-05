El video de Karina La Princesita que alertó a sus seguidores: "No la estoy pasando bien"

Karina La Princesita no atraviesa un buen momento de salud. La cantante sufre de una depresión que la tiene a mal traer. Aunque se está tratando con profesionales y se encuentra medicada, sufre de ataques de pánico. Fue la propia cantante quien admitió públicamente que atraviesa un presente adverso en relación a su salud mental.

"Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", expresó hace unos días en su cuenta de Twitter. Luego, reveló que está medicada con medicamentos para dormir y un estabilizador emocional.

Pero durante la madrugada de este jueves, Karina volvió a compartir un mensaje en su cuenta de Instagram que generó preocupación entre sus seguidores. "No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo", escribió la cantante en las últimas horas junto a un video que compartió en sus redes sociales.

En las imágenes, Karina reveló que sufrió un nuevo ataque de ansiedad previo a un show. "Antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, me puse muy mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, es horrible", expresó visiblemente afectada.

"Me considero muy inteligente y que puedo controlar un montón de cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada", agregó.

Luego, intentó llevar algo de tranquilidad: "Me estoy ocupando y es parte del proceso. Me subo al escenario y la música me hace bien. Yo no sé, no la estoy pasando bien. Lo comparto más que nada para aquellos que les pasan estas cosas no se sientan raros, los entiendo y hay que ocuparse, nada más", finalizó