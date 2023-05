El drama familiar de Mora Furtado

A los 77 años, Mora Furtado recuerda con mucha emoción su recorrido artístico como actriz, modelo y conductora de televisión. Sin embargo, también mira hacia atrás y no puede evitar el dolor por una fuerte tragedia familiar.



En el año 1983, Mora Furtado tuvo que atravesar uno de los dolores más fuertes y desgarradores que se pueden vivir: la muerte de un hijo. Apenas cuatro años tenía Raúl. “Es inexplicable lo que te pasa ante eso. Ahí entendés qué es el vacío”, comentó.



“El vacío que viví es muy difícil de explicar. Me fui conectando muy de a poco. Tuve mis tiempos. No se puede decir que ya pasó. Hasta el día de hoy no puedo decir eso. Está dentro de mi vida”, agregó en una charla íntima con La Nación.

Mora Furtado.

Sin duda, la pérdida de un ser querido es un episodio doloroso para cualquier ser humano. Sin embargo, quien pasaron por una circunstancia semejante a la de Mora Furtado sostienen que es un dolor incomparable.



Es que, aquello del orden natural alterado, que representa que primero parten los padres y luego los hijos, fue lo que sucedió en la vida de Mora Furtado, quien al día de hoy sigue, de alguna manera, atravesando ese duelo.



“Es así. Aquello fue una desgracia horrible. No le puedo transmitir a nadie lo que se siente. Cuando me encuentro con alguien que vivió lo mismo que yo, no media una sola palabra, nos miramos y ya sabemos qué significa y qué significará para siempre”, expresó la ex modelo.

Mora Furtado.

Sobre las circunstancias en las que se dio la muerte de su hijo Raúl, Mora Furtado prefirió no ahondar en los detalles. “Fue en el campo, como consecuencia de un accidente doméstico, de esos que uno jamás imagina, pero no quiero entrar en eso”, manifestó.



Por último, contó que fue gracias a Gino Bogani que logró salir adelante, por empezar, en el plano laboral. “Me llamó Gino, que tenía muy claro cómo estaba yo, para participar de un desfile en Cuba, que se abría al mundo occidental y ofrecía su mercado del algodón, en un momento donde Rusia había dejado de ayudar al país. De aquel evento también participó la diseñadora Silvina Miccio y Bogani hizo el gran show, que fue memorable”, cerró Mora Furtado.