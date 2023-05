¿Hizo trampa? Silvina Escudero mintió en Pasaplatos para convencer al jurado

La fórmula de la cocina y los famosos vuelve a repetirse en la televisión argentina. En esta ocasión con el estreno de Pasaplatos, en su versión celebridades, que conduce Paula Chaves. En el estreno, Silvina Escudero vivió un momento atípico y le mintió al jurado.

La bailarina se lanzó a la difícil tarea de construir una rica tortilla de papa, que encierra complejidades para alcanzar el punto óptimo. Claro que en el proceso se topó con una imposibilidad para sus creencias, dado que tuvo que manipular un chorizo colorado.

Silvina es vegetariana hace años y le cuesta horrores hasta oler la proteína vacuna. Por eso durante la preparación se calzó guantes y contó: "No me gusta tocar la carne. Yo soy vegetariana. Esto para mí es un montón". En una clara postura de sus más íntimas convicciones.

Por eso, Escudero confesó que no suele jamás preparar ese tipo de platos y contó lo que sucede en el interior de su pareja: "A mi marido le he cocinado una milanesa, con un montón de amor. En seis años, una vez. En mi casa yo no cocino, cocina mi marido".

En definitiva, Silvina atravesó el desafío, consiguió convencer al jurado, más precisamente a Pablo Massey, que la eligió para sumarse a su equipo y le prodigó una devolución positiva de su creación: "Lo primero de todo es que las papas de la tortilla estaban bien cocidas”.

El reconocido chef añadió más sustento para su elección: “Tal vez podría haber tenido un huevo más pero no estaba seca, estaba bien de sal, estaba bien de pimienta. El alioli tenía lo que tiene que tener. Hay mano en la postulante y por eso te quiero en mi equipo".

Silvina Escudero y su plato

Ahí se produjo el momento controversial. Resulta que Massey le preguntó: "Antes igual de entregarte el delantal, quiero saber por qué el chorizo estaba arriba y no adentro". En referencia a la ubicación de ese embutido por fuera de la tortilla.

En ese instante, Silvina mintió y manifestó: "Soy vegetariana y, si vos querés comer sin chorizo, tenés la opción y sino podés cortar las porciones y en todas vas a tener chorizo". La verdad es que se olvidó de incorporar el fiambre entre las papas.