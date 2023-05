Revelan los verdaderos motivos de la muerte del Gato Dumas

Pasaron 19 años del fallecimiento del prestigioso cocinero Carlos Alberto "Gato" Dumas y, ahora, quien fuera su esposa, la diseñadora Mariana Dumas, habló a corazón abierto y, por primera vez, contó los verdaderos motivos de la muerte.



Sorpresivamente, la esposa del chef reveló que la causa del fallecimiento había sido por una mala praxis de los médicos que lo atendieron y que lo habían operado por un cáncer de próstata.



“Existía la posibilidad de un tratamiento o existía la posibilidad de la operación. Y finalmente fue la operación”, contó Mariana Dumas, la esposa del chef, en una entrevista íntima en el programa Mamás Felices, de UCL.

El Gato Dumas falleció en el año 2004.



Según contó, las intervenciones que se le podían realizar al Gato Dumas en la zona abdominal eran muy complicadas y de alto riesgo por su contextura. Es el día de hoy que eligió el momento para contar la verdad.



“Tenían que anticoagularlo y un montón de cosas. Y no lo cuidaron. No había ningún anticoagulante. A él le habían puesto unas botas que lo presionaban y bombeaba la sangre, pero no vino ningún médico a verlo”, contó.



Asimismo, Mariana Dumas continuó con su relato explicando que, en los días posteriores a aquella intervención quirúrgica, el prestigioso cocinero había comenzado a sentirse cansado. Allí, empezó a desmejorar su salud.

El Gato Dumas falleció a los 56 años.



“Era normal por la intubación y la realidad es que no estaba anticoagulado”, comentó la esposa del Gato Dumas sobre aquella situación. El reconocido chef falleció el 14 de mayo de 2004, a los 65 años.



“Los días siguientes le hicieron una placa y salió que tenía un trombo. Entonces, quedó en terapia intensiva para anticuagularlo y diluirle la sangre para que eso bajara. Evidentemente no se hizo el coágulo”, cerró.