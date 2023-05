El nuevo parte médico de Jorge Rial y la verdad sobre cuándo será su vuelta al país

Este martes en la tarde, se dio a conocer el nuevo parte médico de Jorge Rial, y el encargado de dar las novedades fue el periodista Ángel de Brito, quien además reveló la verdad sobre cuándo será la vuelta al país del líder de Argenzuela (C5N).

Con una foto en blanco y negro de Jorge Rial, Ángel de Brito compartió los detalles del más reciente informe médico que emitieron desde Colombia en la clínica en donde el conductor se encuentra internado.

"Lúcido. Evolución favorable de parámetros. Observación y control estricto. Lesión cardíaca grande. Seguirá en observación estricta", indica el parte médico en cuestión, por lo cual queda en claro que el cuadro de Rial requiere de un tiempo más de meticuloso cuidado.

Luego, Árgel de Brito eliminó ese posteo y publicó uno similar, con una imagen a color de Jorge Rial, y un aura luminosa rodeando al exlíder de Intrusos. "No habrá traslado esta semana", remarcó el anfitirón de LAM.

En las últimas horas, en diálogo con el mencionado programa de chimentos y espectáculos, Morena Rial había reconocido sobre el duro momento de salud de su padre: "Decir que fue dramático es poco, nosotras a la única persona que tenemos es a mi papá. Cuando llegamos a la clínica ya lo habían intubado, fueron 6 horas caóticas para nosotras, no sabíamos lo que podía llegar a pasar. Después se despertó y por señas me preguntó por mi hijo".

La primera foto de su internación que envió Jorge Rial a sus compañeros del programa Argenzuela.

Por otro lado, a la hora de hacer referencia a la evolución de Jorge Rial, Morena comentó: "Cuando volvimos a la tarde ya hablaba, estaba mejor, y no sabíamos lo que iba a pasar. Yo no quería subirme al avión porque tenía miedo. Pensamos que se moría... Él se acuerda de todo, cuando vuelve del paro, la reanimación. Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo porque se estuvo mandando mensajes antes de que pase todo".