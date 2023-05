Duro comunicado contra Baby Ethcecopar tras sus dichos sobre Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moreau

En los últimos días, Baby Etchecopar se refirió en polémicos términos sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau. Los dichos del periodista no pasaron desapercibidos y en estas horas el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados emitió un duro comunicado contra el conductor.

Concretamente, Baby Etchecopar había tildado a Cristina Fernández de Kirchner de “cáncer”, y a Cecilia Moreau de “metástasis”. “Las y los diputados nacionales del Frente de Todos repudiamos las expresiones de Baby Etchecopar contra nuestras compañeras. Basta de discursos de odio y de violencia machista”, expresaron los funcionarios desde el escrito en cuestión.

El comunicado de diputados del Frente de Todos contra Baby Etchecopar. Foto: Twitter @Diputados_Todos.

Durante una entrevista que Baby Etchecopar le dio a María Julia Oliván, el controversial comunicador comentó sobre Cristina Fernández de Kirchner: “Yo una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina. Yo no me refería a una enfermedad, mi mujer murió de eso, la respeto a la enfermedad y la odio de la misma forma que la respeto. Pero no imagino cómo representar algo más nocivo para el cuerpo de la República y de la patria que un ser que se pasa 20 años deteriorando al de enfrente”.

En dicha nota, Etchecopar fue por más y cargó contra Cecilia Moreau al decir: “Y las metástasis son los gobernadores que violan a las sobrinas, el otro que no deja entrar a la chica con Covid al pueblo, estas mie... que se han formado que son metástasis de esta porquería que es el kirchnerismo. Me acuerdo que la hija de [Leopoldo] Moreau salió corriendo haciendo un repudio en el Congreso. Bueno, agrego hoy que la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina o por lo menos la metástasis de Cristina”.

Baby Etchecopar quedó en el ojo de la tormenta por sus dichos contra Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moreau.

En el descargo contra Baby Etchecopar que emitieron integrantes del Frente de Todos desde el Congreso repudiaron: “La metáfora del ‘cáncer’ y la ‘metástasis’ fue usada por ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado. Hoy sale de la boca de comunicadores, apuntando contra dos de las máximas autoridades institucionales del país. A 40 años de democracia, esto es inadmisible”.

En tanto que Carmela Moreau, hermana de Cecilia, sentenció sobre Etchecopar: “Pareciera no tener fin la morbosidad de los dinosaurios misóginos: de nuevo atacando a las mujeres que luchan y refiriendo a enfermedades oncológicas que miles de personas y familias padecen”.

Finalmente, Gabriela Cerrutti decidió disparar no solo contra Baby Etchecopar, sino también contra María Julia Oliván. “Es tan nefasto y antidemocrático quien pronuncia el discurso de odio y aniquilamiento como la periodista que permanece en silencio enfrente y luego lo reproduce en su portal. No nos acostumbremos a las palabras de muerte con que quieren ensombrecer nuestro presente”, expresó la portavoz presidencial.