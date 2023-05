Wanda Nara explicó cuáles son los requisitos para ser su amiga

Wanda Nara volvió a ser noticia en estos días luego de que se la viera muy cercana a L-Gante en los Premios Gardel, generando fuerte rumores de que podrían blanquear la relación, que hasta el momento estaba en veremos.



Esta situación se dio en medio de rumores de infidelidades por parte de Mauro Icardi, con quien Wanda Nara parece no querer saber más nada con volver a darle una oportunidad. Incluso, el futbolista llegó a hacer un descargo en Instagram.



“La única verdad es que me pidió que le pague los pasajes y le dije que no. Entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No sé coman el verso ni el invento de las infidelidades”, comentó Mauro Icardi.

Wanda Nara. Foto: captura de TV.



Ante estas declaraciones, Wanda Nara decidió hacer oídos sordos y concentrarse en su buen momento personal y profesional en la Argentina, que la tiene en la conducción de Masterchef, en la pantalla de Telefe.



En ese sentido, a Wanda Nara interactuó, como hace habitualmente, con sus seguidores en Instagram. Allí, una usuaria la expresó su cariño y le contó sus deseos de convertirse en su amiga, aunque una frase descolocó a Wanda Nara y motivó que se refiriera su concepto de la amistad.



“Qué ganas de ser tu amiga, se nota lo hermosa que sos. ¿Cómo hay gente que no te valora?”, le dijo una seguidora de Instagram, que utilizó el sticker de preguntas de las historias para expresarle su deseo a la mediática.

Posteo de Wanda Nara. Foto: @wanda_nara.



“Yo no siento que no me valoren. Quizás sabés algo que yo no”, contestó Wanda Nara, que además remarcó cuáles son los requisitos que tiene que tener alguien que quiera convertirse en su amiga.



“Todos me demostraron siempre ser incondicionales y quien no fue ya no está más a mi lado. Por más que llore o se arrepienta, la deslealtad con deslealtad dice una amiga”, agregó Wanda Nara en su cuenta de Instagram.