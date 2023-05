Las conmovedoras palabras de La China Suárez sobre el libro de Benjamín Vicuña dedicado a Blanca

Benjamín Vicuña presentó hace unos días su libro “Blanca, la niña que quería volar”, en homenaje a hija fallecida hace una década. Sobre esto opinó La China Suárez, quien fuera pareja del actor chileno.



Es que no sólo Pampita, la madre de Blanca, quien ocupa un lugar central en el libro de Benjamín Vicuña, expresó su apoyo hacia el actor y su decisión de plasmar su sentimiento de esa forma, con la cual busca, además, ayudar a otros que pasan por el mismo dolor.



“Te felicito. Mi admiración siempre fue por tu forma de seguir adelante”, escribió La China Suárez en una historia de Instagram en la que arrobó al actor, ex pareja y padre de dos de sus hijos.



Benjamín Vicuña es el padre de Magnolia y Amancio. Si bien ellos no terminaron de la mejor manera su relación, en medio de rumores de infidelidad, circunstancia que casualmente se dio en el inicio.



Ahora, en entrevista con Guido Záffora, en Intrusos, La China Suárez habló en profundidad del libro de Benjamín Vicuña dedicado a Blanca. “¿Lo pudiste leer? ¿Pudiste hablar con él?”, le preguntó el cronista.



“Sí, hablamos. Todavía no lo pude leer. Sé que es un libro que él tenía ganas de escribir hace mucho tiempo. Benjamín escribe muy bien y creo que, como le dije en privado, es algo que le va a ayudar a sanar un montón de cosas que tiene que sanar y que, seguramente, su hija debe estar muy orgullosa, como todos sus hijos”, comentó La China Suárez.

El mensaje de La China Suárez sobre el libro de Benjamín Vicuña dedicado a Blanca. Foto: @sangrejaponesa.



“Lo importante es que los hijos vean que sus papás hacen las cosas que quieren y que les gustan. Estoy muy contenta de que le esté yendo bien”, agregó luego la actriz, remarcando una vez más que las cosas fueron arreglándose con el tiempo entre ellos.



“Se arman muchas novelas y es muy difícil todo el tiempo estar aclarando o desmintiendo, pero obviamente que es el papá de mis hijos y tengo eso como lema. Tengo muy buena relación con Nico (Cabré) y para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos”, cerró La China Suárez.