Jorge Lanata apuntó contra una "injusta" omisión en la serie sobre Fito Páez

En una larga charla con LAM (América), Jorge Lanata habló sobre varios temas de actualidad, y entre otras cosas se refirió a la exitosa serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, y el emblemático periodista reparó en una omisión que consideró una gran injusticia.

En la previa de su vuelta a la televisión, Jorge Lanata analizó la actualidad de la pantalla chica nacional y sentenció que “se berretizó por falta de guita”. En tanto que como admirador confeso de la variedad de apuestas que ofrecen las plataformas de streaming, comentó sobre la serie biográfica sobre Fito Páez: “La vi, me gusto. Algo injusto que me parece que se hizo en la serie fue que Fito no pone a Fernando Moya que fue nuestro representante, el de los dos, durante veinte años. Lo borró de la historia, generó un personaje nuevo con otro nombre”.

Más allá de ese reparo, Lanata remarcó que la ficción sobre Páez es un buen producto, y elogió la labor de la actriz Micaela Riera, quien interpreta a Fabiana Cantilo. Además, el periodista habló sobre su amistad con el cantautor rosarino, incluyendo vacaciones compartidas. Sin embargo, aclaró que luego se distanciaron por sus posturas ideológicas contrapuestas.“Nunca más recuperamos la amistad, por la política, una cagada”, se lamentó el conductor.

El amor después del amor, la serie éxito sobre la vida de Fito Páez. Foto: Cortesía Netflix.

Por otro lado, en medio del auge sobre las series biográficas, la vida del propio Jorge Lanata será objeto de una producción que retratará su llegada al mundo de los medios de comunicación y sus aportes al periodismo.

Sobre esta serie en cuestión, Lanata anticipó: “Es una biopic de ficción en realidad, la va a producir Star+ y el guion lo está escribiendo Marisa Grinstein. Con ella nos hicimos amigos, nos reuníamos dos veces por semana durante seis meses. Se va a empezar a grabar antes de fin de año y va a tratar la primera parte de mi vida”.