El enojo en vivo de Pamela David con su producción: qué pasó

El deporte argentino vive momentos de conmoción luego que se diera a conocer la denuncia contra el gimnasta Federico Molinari, a quien se lo acusa de grooming y acoso contra una menor que era alumna suya.

La madre de la joven realizó una denuncia penal y también una presentación judicial en la exigió, además, que se desplace al atleta de la Federación Bonaerense de Gimnasia.

La palabra de Molinari llegó a modo de comunicado. En el mismo, que aparece firmado también por su esposa, Paula Cancio, el exrepresentante olímpico de nuestro país se defiende de la denuncia y además aclara que su mujer nada tiene que ver en el caso.

Tras las repercusiones de la noticia, en Desayuno Americano analizaron los pormenores del caso. En este contexto, Pamela David se encontraba relatando una experiencia que vivió una amiga suya cuando se cansó de los ruidos que hacía su producción detrás de cámara: "Chicos les pido por favor, pueden bajar la voz. Me cuesta un montón seguir", expresó la conductora del ciclo de América TV en pleno vivo visiblemente molesta por la situación.

Recordemos que Federico Molinari compartió un comunicado negando rotundamente lo sucedido. "Niego enfáticamente haber remitido mensaje alguno con contenido o sentido sexual", afirma en uno de los pasajes del comunicado.

Federico Molinari.

"En primer lugar, quiero decir que en cuanto tomé conocimiento de la denuncia penal que me involucra (no así a Paula) me presenté a la Justicia con mis abogados y al día de hoy no he sido citado y continúo a disposición", agregó.

"La Justicia, en la que confío plenamente, está analizando los mensajes y no dudo que se concluirá que no he cometido delito alguno", expresó en otro apartado del mensaje que compartió en sus redes sociales.