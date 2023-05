Pitty La Numeróloga reveló cómo cambió su vida tras quitarse el útero

Verónica Assad, de 46 años, fue ganando mucho posicionamiento gracias a las consultas de los famosos y por eso es que se ganó el nombre de Pitty La Numeróloga. Pero en los últimos años no fueron todas buenas, ya que un mioma la puso entre la espada y la pared, y si bien tuvo miedo, tomó la decisión de quitarse el útero y le reveló a Gente cómo cambió su vida tras ello.

“Empecé a tener menstruaciones abultadas, algo que les pasa a cinco de cada diez mujeres mayores de 40 años. Yo pensé que me estaba depurando de todo. Hice una consulta profesional, pero encontraron que mi útero tenía esta patología”, contó sobre cómo inició este viaje a cambiar un estado de su vida.

Luego de una consulta en el Mater Dei y descubrir que había unos “cuerpos extraños que había que sacar”, el procedimiento derivó en que deba hacerse una nueva operación. “‘En un año vas a llorar mucho’, me dijo la médica. Me preparé para esto y el miércoles pasado volví al quirófano. Fue bárbaro ese comentario porque me preparé”, recordó Pitty.

Esta cirugía llegó en un momento en el que, según ella, estaba en armonía con su cuerpo, pero lo aceptó. “Yo fui mamá y tengo esa parte cumplida, pero me preguntaba también qué le pasa a una mujer que no pudo hacerlo. Esto prefiero tomarlo como que se fue lo último de esa Pitty vieja. En esta nueva era, uno puede pasar por todas estas cosas y la vida te da sorpresas”, expresó.

Por supuesto, Asad recurrió a su arte para ver qué es lo que le espera en esta nueva etapa. “Según los números, mi año está representado por el número cuatro y tengo un destino 12-3, como el de Susana Giménez, Marcelo Tinelli y Florencia Peña. Dicen que estas personas que pasan por grandes sacrificios, pero logran todo lo que quieren. Este año, el cuatro es el de las bases sólidas y el mío empezó en abril. Mira vos que loco que la primera intervención la tuve ese mes. Es cuando la energía cambia para bien. Esto es pasajero, ya lo declaré” exclamó.

Y por supuesto, no quiso dejar pasar la oportunidad para dejar un mensaje. “Se lo quiero contar a muchas mujeres para que no se asusten, no tengan miedo y no se aflijan”, concluyó la numeróloga.