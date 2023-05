La nueva baja que enfrentaría el programa de Karina Mazzocco: el panelista que renunciaría y quién sería su reemplazo

La televisión abierta argentina se caracteriza por sus constantes cambios en su grilla, pero también por las modificaciones que surgen en los equipos de cada programa que sale al aire. En esta oportunidad, el ciclo que podría enfrentar una nueva baja en su panel es del Karina Mazzocco, y trascendió quién es el periodista que abandonaría A la Tarde (América) y quién sería su posible reemplazante.

Según detalló Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Luis Bremer estaría evaluando su salida del ciclo de Karina Mazzocco, pero no por una tensión con el equipo de A la Tarde, sino por una presunta disconformidad con los temas que aborda en el envío.

Por lo que comentó Calabró, Bremer está más interesado actualmente en abordar asuntos de actualidad que escándalos relacionados con el mundo de la farándula. "Quien se fue de vacaciones y, hay algunas fuente de producción que me dicen 'ya avisó que no vuelve', es Luis Bremer. Yo hable con él y me dijo: 'Todavía no lo tengo definido, pero al regresar de vacaciones tenemos una charla'", contó la columnista de espectáculos del programa radial de Jorge Lanata.

Luis Bremer junto a Débora D'Amato y Karina Mazzocco, las figuras con las que ha compartido trabajo en A la Tarde. Foto: Instagram @luisbremeroficial.

Sin embargo, Marina Calabró aseguró que desde el equipo de A la Tarde ya están al tanto sobre la posible baja de Luis Bremer al panel que lidera Karina Mazzocco. "A mí desde la producción me dicen que Luis ya avisó, que el programa tiene demasiado contenido de espectáculos... y que quiere algo más vinculado a la actualidad, el hace dos programas de radio donde aborda temas más generalistas... y quizá sea un tema de contenido. Y me aclaró que la ama a Mazzocco y que no tiene nada que ver con ella", explicó la periodista.

Finalmente, Calabró contó quién ocuparía el lugar de Bremer en A la Tarde: "Quien va estar reemplazando a Luis Bremer es Marcela Baños, conductora de Pasión de Sábado. Me decían ayer que ya están cerrando, que hay una propuesta económica, y que faltaba el último ok de Marcela".

Marcela Baños, la posible reemplazante de Luis Bremer en A la Tarde. Foto: Captura TV.

En las últimas semanas, el ciclo de Karina Mazzocco sufrió la baja de Débora D'Amato, la periodista que decidió bajarse de A la Tarde en búsqueda de un nuevo horizonte laboral.