Cómo fue la charla privada que tuvo Carina Zampini y Paula Chavés tras en conflicto por Pasaplatos

A un mes de la vuelta a la tele de Carina Zampini con el estreno de Pasaplatos, El Trece decidió salir al aire con una nueva propuesta: Pasaplatos Famosos, un apéndice del reality con celebridades, de 12 programas, que arrancará el lunes 22 de mayo a las 18.30, con la conducción de Paula Chaves.

La apuesta del canal de convocar a Paula Chaves como conductora para esta edición “celebrity” del ciclo de cocina en vez de a Carina Zampini, de inmediato generó ruido en el medio y los rumores de incomodidad y molestia de parte de la actriz empezaron a circular.

Paula Chaves arrancará Pasaplatos Famosos el lunes 22 de mayo. Prensa El Trece

Consultada por este tema en LAM, Paula Chaves aseguró que no sabía por qué no estaba Carina. “No sé, qué quieren que les diga. Cuando me llamaron me dijeron que era otro programa porque es la edición ‘famosos’ y yo no pregunté más”, contó, e indicó que no había tenido contacto con su colega ni estaba al tanto de su opinión.

“No tengo ni idea si ella dijo algo, en realidad con Carina no me crucé, pero las veces que nos vimos todo con la mejor onda. Lo mío es un programa corto y, tal vez, ella no pudo hacerlo”, aventuró la pareja de Pedro Alfonso en el móvil con el ciclo de América.

“Calculo que no le cerraría hacer doblete o meter famosos, cuando su programa recién empieza”, dijo luego Ángel de Brito al referirse a la razón del rechazo de Zampini, y señaló un punto llamativo: “Lo usual, cuando está todo bien, más si se conocen, es que le mande un mensaje diciendo ‘che, no lo pude hacer, suerte’”.

Carina Zampini habló con Paula Chaves antes de Pasaplatos Famosos

Y ahora, después de días de especulaciones y versiones de conflicto, se supo que Carina Zampini agarró el teléfono y se comunicó con Paula para aclarar los tantos antes del arribo de la ex conductora de Bake Off Argentina a la pantalla de El Trece, luego de una carrera de años en Telefe.

¿Qué le dijo? Según La Pavada del diario Crónica, Carina llamó a la Chaves para que se quede tranquila porque ella no está enojada. Con esta conversación privada, la actriz quiso dar por terminados los rumores de mala onda y dale a su colega su bendición para el arranque de Pasaplatos Famosos, que irá en el lugar que dejará Canta conmigo ahora.