Los sorpresivos mensajes de Jésica Cirio en medio de rumores de crisis con Martín Insaurralde

Hace semanas que comenzaron a circular rumores de crisis entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Aunque ambos negaron en repetidas oportunidades los trascendidos, la conductora volvió a compartir fuertes mensajes en sus redes sociales que revivieron las especulaciones sobre una supuesta separación.

"No hay nada peor que la traición, porque no hay nada más difícil que perdonar", expresó Cirio en su cuenta de Twitter.

Luego, compartió una categórica frase en Instagram: "No hay golpe más fuerte que el que te da la realidad cuando te das cuenta de que no todo es como creías".

Cabe señalar que no es la primera vez que la conductora hace mención al concepto "traición". Previamente hizo una publicación donde expuso: "La única que no me va a traicionar nunca". En la imagen se la ve recostada en un sillón junto a su hija Chloé, fruto de su matrimonio con el político.

Recordemos que semanas atrás, en medio de las versiones de separación, Cirio negó rotundamente estar separada de Insaurralde. "¿Como está la separación?", le preguntaron durante un móvil en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Está todo bien. No te estoy diciendo que volvimos", agregó. Algo molesta por toda la situación, Jésica exclamó: "No quiero hablar del tema porque estoy quemada". Y para culminar soltó un concepto misterioso, raro, al sostener: "Aparte no puedo decir nada".