Luis Ventura se burló de la performance de Jorge Rial en su vuelta a la radio

Jorge Rial regresó este lunes a Argenzuela, su programa de radio, tras sufrir un infarto en Bogotá, Colombia. De visita con sus compañeros de ciclo, el periodista reveló detalles del difícil momento que le tocó vivir. "Estuve 10 minutos muerto", comenzó contando.

"Todavía no puedo entender lo que pasó, sigo en shock, pero doy gracias que pudieron hacer algo. Le doy gracias a la clínica en Colombia donde me atendieron perfectamente. Me salvaron la vida", expresó.

"Pasaron un par de cosas muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa le quiero decir a los que están escuchando: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, amable", agregó.

En este contexto, en A la tarde (América TV) hablaron sobre la vuelta de Rial a la televisión. Tras escuchar a su colega, Luis Ventura advirtió: "Si hay algo que Jorge odió toda la vida era que alguien tuviera voz finita al hablar. Y quiero poner de ejemplo al Ratón Ayala, a Poroto Cubero, a Faderico Luppi... que cada vez que aparecían en una nota decía: 'no coincide el cuerpo con la voz'", señaló.

Luis Ventura volvió a cruzar a Jorge Rial.

Para graficar cómo el animador, Ventura acotó: "Debe estar odiado. Si cortan esto para su programa, seguro pide que pongan todo en el videograph, para no escucharse".

Por último, con respecto a la vuelta de Rial a la pantalla chica, Cora Debarbieri tomó la palabra y adelantó que es una posibilidad cada vez más lejana. "Está en duda", sentenció la panelista.