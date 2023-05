Jorge Rial contó la verdad del infarto con un estremecedor relato: "Estuve muerto 10 minutos"

Jorge Rial retornó a su labor en Argenzuela por Radio 10, allí habló por primera vez de lo que fue el infarto que sufrió y expuso que estuvo muerto durante 10 minutos. Ante esta revelación, contó qué fue lo que sintió en este momento crítico.

Las vacaciones en Colombia de Jorge Rial no terminaron de la mejor manera. Es que sufrió un infarto producto del cual estuvo sin vida por 10 minutos. Sin embargo, logró reponerse y ahora retomó la conducción de Argenzuela. Es por eso que en sus primeros minutos al aire contó los detalles del momento que vivió.

"Todavía no puedo entender lo que pasó, sigo en shock, pero doy gracias que pudieron hacer algo. Le doy gracias a la clínica en Colombia donde me atendieron perfectamente. Me salvaron la vida", expresó para sorpresa del panel y de sus oyentes.

"Me hicieron el análisis de rutina para ver qué era lo que estaba pasando y ahí me fui, se me cerraron los ojos y estuve 14hs sedado, dormido. Tuve un paro cardiaco con muerte súbita", reveló Jorge Rial respecto a lo que le mencionaron los médicos una vez que logró recuperarse.

"Cuando me levanté después de la sedación, no entendía nada. Estuve 10 minutos muerto. Todavía estoy intentando procesar todo lo que me pasó, no lo voy a contar ahora porque lo tengo que armar en mi cabeza", manifestó aún shockeado por lo que sucedió.

En este sentido, el conductor expresó qué fue lo que sintió en esos minutos que pasó sin vida: "Todos tienen que saber que la muerte es un lugar cálido. Pasaron muchas cosas, escuche la voz de mi nieto cuando me estaban queriendo despertar".

"Hay algo del otro lado, yo lo vi, hay algo de verdad y no es para nada desagradable. La muerte es una transición absoluta, hay una gran calidez ahí, lo que si nadie está preparado para morirse", le contó a su audiencia sobre su experiencia con la muerte.

Por último, mencionó que hay muchas sensaciones que aún no puede expresar. Sin embargo, prometió hacerlo cuando esté preparado: "Cuando tenga todo armado, voy a contar con detalles todo lo que viví".