El potente mensaje que Wanda Nara le mandó a Marcos de Gran Hermano tras pasar la noche juntos

Los capítulos entre Wanda Nara y Mauro Icardi no parecen tener fin y, sin duda, despiertan la curiosidad de los seguidores del mundo del espectáculo. Según aseguró la empresaria, están separados y, en ese contexto, se mostró muy cercana a Marcos Ginocchio y le mandó un potente mensaje, lo que llamó la atención de los medios de forma inmediata.

Este fin de semana Wanda Nara y su hermana Zaira decidieron disfrutar de la noche porteña a puro ritmo y asistieron a la fiesta Bresh, donde normalmente todos los exhermanitos son invitados para hacer presencia. El evento acercó a la exrubia con Marcos e incluso filmaron un video en donde se los ve bailando muy cerca uno del otro.

Como era de esperarse, la interacción entre ambas figuras despertó las suposiciones y ahora la gran pregunta de todos es si Wanda tiene algún tipo de interés en el ganador de la edición 2022 de Gran Hermano, el ciclo más importante de la televisión argentina. Cabe destacar que ambos se encuentran en un momento de alta exposición y están entre los famosos favoritos del público argentino.

La conductora de esta edición de MasterChef, como es habitual, compartió cada detalle de la salida en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 16 millones de seguidores, subió fotos y videos bailando de forma sensual, con los fans o con “su bandita”, como ella llama al grupo de amigos que siempre la acompaña.

El video junto a Marcos Ginocchio no pasó desapercibido y se ve a ambos compartiendo un vaso de bebida, a la vez que entonan las siguientes estrofas: “Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas”. Incluso, Wanda le dice unas palabras al oído y el escenario perfecto para los rumores se completó con el mensaje que agregó en el registro: “Cuando nadie imaginaba ni confiaba en mí, me dijiste nos vemos en la final, no me falles”.

Desde la cuenta oficial de los Ángeles a la Mañana, se preguntaron si la empresaria es una de las tantas argentinas que quedaron cautivadas por la simpleza y el carismo del ganador de Gran Hermano. “¿Va por el primo?”, escribieron y los fanáticos no tardaron en responder. “Marcos se levantó a Wanda, el sueño del pibe” y “Wanda tiene más fotos de Marcos en Instagram que el propio Marcos, banco”, fueron algunos de los comentarios.

Horas más tarde, la exrubia compartió una foto junto al salteño. Un detalle de la noche bomba fue la presencia de Rusherking, el ex de la China Suárez. El cantante también se mostró compartiendo varios momentos de relax, baile y diversión junto a las hermanas Nara y a Marcos.

Cabe recordar que Wanda había reafirmado la separación de Mauro hace pocas horas, mientras el jugador se desvive para presentar pruebas de que no fue infiel. La conductora de Masterchef participó de una transmisión con su hermana Zaira y allí las dos reconocieron estar separadas, ella del padre de sus hijas Isabella y Francesa y la morocha del polista Facundo Pieres.