Romina Manguel destrató a Karina Mazzocco y su programa: "Es horrible, pero lo..."

Romina Manguel brindó una entrevista en la que habló de sus gustos televisivos y fue muy dura con el programa de Karina Mazzocco, al que considera como un consumo morboso. La periodista no se guardó nada y aseguró que el ciclo le da “vergüenza ajena”. Por otro lado, opinó que no sería desacertado cancelar La Peña de Morfi, tras el escándalo de Jey Mammón.

Karina Mazzocco conduce el ciclo de América TV, A la tarde, un programa de actualidad y espectáculos. Manguel, en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, comentó las sensaciones que le produce consumir el segmento: “Miro el programa de Mazzocco con un impulso morboso, lo miro con vergüenza ajena”, sentenció, durísima.

En la misma línea y muy picante, lanzó una comparación devastadora para la producción y el equipo que lleva adelante el ciclo televisivo: “Lo veo encontrá de mi misma, como cuando mirás un accidente con miedo a ver un muerto, lo miro así, con vergüenza”. Luego, enumeró los motivos por los que tiene al programa en tan baja estima: “Porque es horrible, es horrible como se meten con la familia, con los detalles de la vida privada, todo horrible. Lo consumo, pero es horrible”.

Para cerrar el tema de sus disgustos televisivos, Manguel comparó al ciclo de Mazzocco con uno al que sí considera un buen producto: “Por otra parte ves a Vero Lozano y me encanta cómo conduce, con qué prolijidad, qué lindo tono que le encontró. Maju Lozano también me encanta”, indicó. Luego, alabó a otra figura de la televisión argentina: “Me enganché como loca con Gran Hermano, y el primer responsable es Santiago Del Moro, me vuelve loca su conducción”.

La periodista también comentó acerca de una de las polémicas más grandes del año y cómo afectó a La Peña de Morfi, uno de los éxitos más grandes de Telefé. Tras la denuncia en contra de Jey Mammón por abuso de menores, Manguel opinó que no sería una mala decisión dar de baja el magazine que tenía al denunciado como conductor.

“El otro día escuchaba que decían de bajar La Peña de Morfi, y la verdad que no me parece mal, lo invocan demasiado a Gerardo (Rozín) en este marco que es muy oscuro y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo porque él se mantenía alejado de todo quilombo”, expresó la periodista, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sin embargo, su opinión no deja de lado la empatía y consideró que, de cancelarse el programa, los puestos de trabajo del resto del equipo tendrían que asegurarse. “Preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”, dijo.

“Gerardo era una persona que no tenía nada que ver con el escándalo, pero nada que ver a niveles paranoicos, de pensar en productos del pasado, y analizar si algo podía ser tomado a mal. Gerardo de hecho se fue del periodismo político aunque era un gran analista, y se fue porque no quería verse involucrado en ningún quilombo. Y cuando pienso lo de Jay que justo salpique a la Peña, lo lamento mucho por Gerardo”, expresó Manguel.