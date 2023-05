La profunda tristeza de Nicole Neumann por una pérdida: "Ya era hora de irte"

Desde que se la conoce en los medios, Nicole Neumann siempre intentó dar un mensaje público en favor de los derechos de los animales. Incluso, llegó a contar que tiene 25 perros, además de otros animales, como caballos, ovejas, patos y demás.



Muchas de las mascotas que Nicole Neumann tiene fueron rescatados por ella misma, por lo que su amor por los animales nadie puede ponerlo en duda. En ese contexto, en las últimas horas expresó toda su tristeza por la pérdida de su perrita Almi.



En una historia de Instagram, Nicole Neumann compartió el doloroso mensaje con el que despidió a su perrita, que la acompañó durante 17 años. “Disfrutando del sol que tanto le gusta y que ya no tiene fuerzas para salir a buscar sola”, escribió.

La despedida dolorosa de Nicole Neumann para su perrita. Foto: @nikitaneumannoficial.



“De alguna manera presentí que sería nuestro último domingo juntas. Y decidí dedicártelo”, agregó en otra historia de Instagram la modelo y conductora, que no pudo ocultar su profundo dolor.



“Ya era hora de irte. Lo entiendo, aunque duele. Te vamos a extrañar mucho, mi mini mini Almi”, concluyó le mensaje de Nicole Neumann en sus historias de Instagram para despedir a Almi, su perrita.



En septiembre de 2022, Nicole Neumann tuvo que atravesar otro momento muy doloroso cuando su perra Shiva se había escapado de su casa. A pesar de la intensa búsqueda, terminó apareciendo sin vida. “Aparentemente se ahogó en la laguna. La verdad es que no quiero escarbar más. Es mucho dolor y ya no va a volver”, había expresado Nicole Neumann.

“Gracias a todos los que ayudaron con la difusión y estuvieron atrás de Shiva. Nos negábamos a pensar en la peor opción. Gracias a los vecinos y la guardia del barrio por estar desde el primer momento atentos y buscando también”, agregó en aquel momento la modelo y conductora.



“Golita de nuestro corazón, te amamos y te vamos a extrañar mucho. Nos hiciste muy felices y sabemos que vos también lo fuiste. Algún día nos volveremos a encontrar. Adiós”, cerró Nicole Neumann en aquellos días.