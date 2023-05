Por qué Alex Caniggia no quiere casarse con Melody Luz, la futura mamá de su hijo

En su programa Los Desconocidos de Siempre, que sale al aire por Canal 13, Alexander Caniggia sorprendió con una confesión al aire: aseguró que no quiere casarse con Melody Luz, quien está cerca de dar a luz a su primer hijo, Vincenzo.



Todo surgió en una charla en pleno programa con Celeste Muriega, que estaba como invitada. A ella, el conductor le preguntó por su presente personal. “Celes, ¿cómo estás?”, arrancó Alex Caniggia. “Bien, muy bien. Con un presente muy bello. Estoy a punto de casarme. ¡Podés creerlo!”, contestó ella.



“¿Es la primera vez que te casás?”, siguió indagando Alex Caniggia a la invitada. “Sí, nunca me casé y creo que va a ser la única”, le respondió Celeste Muriega, que luego hizo la pregunta que derivó en la inesperada confesión. “¿Y vos para cuándo?”, le consultó.

Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: @alexcaniggia.



Allí, Alex Caniggia sorprendió a todos con su respuesta, pero aún más con la explicación. “Yo no me voy a casar”, respondió, de manera tajante, el conductor del programa. “¿No? Pero viene el baby”, repreguntó Celeste Muriega.



“Sí, viene el baby, pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como… No quiero decirte nada, pero…”, respondió Alex Caniggia, haciendo al aire un gesto dando a entender que el casamiento es mufa.



A pesar de que no hay planes de casamiento, Alex Caniggia y Melody Luz siguen mostrándose muy enamorados en las redes sociales. Es que están muy cerca de recibir a Vincenzo, su primer hijo.

Con motivo de su último aniversario, Alex Caniggia le dedicó unas palabras muy amorosas a la bailarina, a quien conoció en la primera edición de El Hotel de los Famosos, cuando se consagró campeón.



“Sos todo para mí, súper mamu. Todo lo que vivimos en un año es una locura. Sos mi todo, mi pingui, mi compañera de vida”, expresó un muy enamorado Alexander Caniggia en su cuenta de Instagram.