Jorgela Argañaraz, la manager histórica del rock que trabajó con Fito Páez, Charly García y Sabina

Jorgela Argañaraz es una reconocida artista que durante varios años, fue dueña de una agencia que manejó la prensa e hizo management de los principales artistas de la década de los 80' y 90'. Además, es la madre de Joaquín Baglieto, quien interpreta a Juan Carlos Baglietto en la serie que cuenta la historia de Fito Páez, El amor después del amor. En diálogo con MDZ Radio, contó su experiencia con figuras destacadas y su presente.

"Trabajé con Fito Páez, Sabina, Liza Minnelli. Los 9 shows de Roger Waters los hice yo en cuanto a la comunicación.

Fui parte de la organización en el concierto de las Bandas Eternas. En el Cosquín Rock estuve durante 21 años, en los Premios Gardel, 20 consecutivos. Son eventos grandes, donde está toda la prensa nacional, siempre hay alguien que se va a enojar si no es un manager, es un artista o un periodista, un productor. Es un trabajo como de amigar a todas las partes. Es muy lindo", relató.

Además, confesó lo que significó para ella dicha labor: "Fue durante muchos años un trabajo de mucha presión, hoy me veo y era otra persona. Representó mucho estrés, fue un momento de mucha exigencia de mi parte. A veces las cosas no salen como uno las espera, y si eso no lo entendés es muy difícil. Por ahí estás años enojado, no dormís y te perdés las cosas más importantes de la vida. El laburo muchas veces te toma la vida y es sufrimiento. No debe ser así, es solo trabajo".

Jorgela junto al equipo de Uno Nunca Sabe

Argañaz se refirió a la serie de Fito Páez y dijo: "Cuando la ví estuve dos días llorando. En esa etapa yo era novia de Juan Baglietto, estuvimos juntos desde los 18 años. Con Fito éramos los más chiquitos. Yo lo conocí a Juan cuando vino con él a hacer un show en Buenos Aires. Luego a parece Charly a los meses y se va a tocar con él. Seguimos conectados hasta que yo comienzo a hacer comunicación de música, sobre todo a partir de un laburo que me sale en Hard Rock, ahí empiezo con Fito. Trabajé con él durante 23 años, a partir del 2000. Viajamos por todo el mundo".

La serie El amor después del amor, retrata la vida de Fito Páez

La artista destacó que la serie ha tenido tanta trascendencia porque "muestra canciones que han sido parte de la vida de muchas personas". Y sumó: "Es una creación que pasó a ser parte de la gente, no solo la historia de Fito".

Su experiencia con Charly García

Jorgela trabajó con el famoso artista durante la etapa en la que estaba saliendo de su última internación. "El momento de Concierto Subacuático, espectacular. Fue un trabajo de cuidarlo, de ver con quién hablaba, porque para qué lo vamos a hacer hablar. Hay momentos en que es mejor que las personas no hablen de sí y eso no todos lo entienden. En general, el productor es una persona muy voraz", añadió.

Su vida hoy

En la actualidad, Jorgela se dedica a ser artista y presentará sus obras en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli de la Ciudad Mendoza. "Me vine en mi auto, cargado de todas mis obras. Yo pinto en el taller con el corte de tela entero, pegado a la pared y después no va a bastidor. Eso me permite viajar con 38 pinturas en gran formato. Yo le encontré esta vuelta gracias a un curador de Rosario", dijo.

"El arte se tiene que sentir, no entender. Estamos tan alejados de eso. No estamos perdiendo la vida mirando el teléfono, pensando que tenemos que estar formados. Hay una distancia grande con las artes visuales. No se habla de la pintura. Es una tarea muy solitaria del artista dentro del taller. Por eso a mí me gustan las muestras colectiva. Es un mundo de buscadores como el de los músicos, el de los actores, el de la pintura", cerró.

