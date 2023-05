Las primeras fotos de Iliana Calabró, a los besos con su nuevo novio

Feliz, radiante, enamorada, Iliana Calabró anoche celebró por partida doble. Porque el reestreno de la obra Perdidamente llenó la sala del Multiteatro y fue un éxito total, y porque en primera fila, estaba Luis, su nuevo novio, con quien la actriz arrancó una historia de amor que se sale de todo parámetro.

“Encontré una especie en extinción”, aseguró Iliana Calabró hace unos días al cronista de Socios del espectáculo al referirse al empresario marmolero, mayor que ella, que conquistó su corazón luego de su intensa historia con el italiano Antonello Gandolfo, que finalmente terminó quedándose en su país.

Iliana Calabró y Luis, enamorados. Foto Ciudad Magazine.

“Yo no busco dentro de mi rubro porque donde se trabaja, no se come”, había advertido Iliana el año pasado cuando le preguntaron sobre su vida sentimental. Y los meses le dieron la razón cuando se conoció con Luis, un hombre de muy bajo perfil y que no es del medio, a quien conoció por amigos en común.

“Es un tipazo”, aseguró la hermana de Marina Calabró al ciclo de El Trece, feliz de haber seguido su instinto y hacerle caso a su amiga Ana Rosenfeld y a un joyero amigo quienes, sin conocerse entre ellos, estaban convencidos de que Iliana y Luis tenían muchos puntos en común.

Iliana y Luis posan juntos para las cámaras. Foto Ciudad Magazine.

“Cada uno por separado, no se conocen entre ellos, me lo querían presentar. Desde el verano que estamos. Yo no soy del touch and go…”, aclaró la artista sobre cómo es su modo de relacionarse a la hora del amor.

El bajo perfil de Luis, el nuevo novio de Iliana Calabró

Si bien Luis se muestra reticente a hablar con la prensa ni tiene interés en “figurar”, luego del debut de su novia en el escenario con la obra Perdidamente (donde ella participa en reemplazo a Patricia Sosa), el empresario se animó a posar ante las cámaras a puro beso y mimo, dada la ocasión excepcional.

En él, la actriz encontró un gran compañero luego de su relación fallida con el italiano, que se extendió a lo largo de cinco años llenos de idas y vueltas, hasta que la distancia pudo más y la pareja decidió seguir cada uno por un rumbo separado.