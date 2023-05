El sorpresivo video de Flor Vigna llorando cuando le preguntaron sobre el éxito

Flor Vigna está pasando un excelente momento tanto en el plano profesional como en el personal, tanto que puede combinar ambas cosas a través de Luciano Castro, su pareja y además compañero en el teatro.



Como suele sucede con los famosos en estas épocas, Flor Vigna comparte contenido diario en sus redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram, en donde, además, interactúa muy seguido con sus fans.



En ese sentido, la influencer siempre se presta para responder las consultas de sus seguidores, que suelen hacerle preguntas relacionadas a su vida personal, a sus trabajos y a sus proyectos de vida.



Hace unas horas, Flor Vigna abrió el sticker de preguntas, sin una consigna en especial, simplemente para que sus seguidores le preguntaran lo que desearan. Ella, como siempre, contesta todo.



En una de sus últimas interacciones con sus seguidores, Flor Vigna contestó una pregunta de una manera muy particular. La preguntaron sobre el éxito y ella no pudo ocultar su emoción hasta romper en llano.



“¿Alguna vez te sale algo mal? Todo lo que hacés es éxito, Florencia”, le preguntó un seguidor en su cuenta de Instagram a Flor Vigna, quien respondió de una manera muy particular y sorpresiva.

Florencia Vigna. @florvigna.



“Te juro que hubo épocas en donde me dio mucho miedo seguir y pensé en tirar todo a la mierda”, escribió una Flor Vigna en una historia de Instagram en la que compartió un video en el que se mostró muy conmovida.



“Ojalá todo valga la pena”, expresó la influencer en el video en el que se mostró muy sensibilizada, como nunca, con la pregunta, que la retrotrajo a momentos no tan felices en su vida privada.