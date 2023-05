El drama de salud de Luis Ventura: sintió como un infarto y fue internado

A dos semanas del episodio crítico que pasó Jorge Rial en Colombia, con una afección cardíaca que derivó en una internación de urgencia, otro caso similar sucedió en simultáneo con otra figura del espectáculo fuertemente vinculado con el conductor de Argenzuela.

El periodista Luis Ventura confesó que sufrió un fuerte dolor en el pecho y por el cual tuvo que ir a una clínica para descartar algo más grave. Amigos y colegas de muchos años, hace una larga data enemistados, nuevamente comparten noticia pero no de las agradables.

El problema de salud de Luis Ventura, también asustó al entorno del director de Paparazzi, por lo que debió recurrir a un profesional que finalmente descartó una enfermedad grave, tratándose de una afección muscular.

La charla se dio en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, donde aprovecharon para ahondar en diferentes temas, como el episodio con lágrimas de por medio en el que se refirió a su relación con un viejo amigo como supo ser Jorge Rial.

Justamente al momento de hablar de la situación clínica de Rial, Luis Ventura deslizó que él también no estaba pasando un buen momento de salud: “A mi también me pasan cosas, Carmen, ahora te voy a contar”.

“Resulta que me puse a hacer unos ejercicios y mi hermano me dio como una barra para que hiciera fuerza. El esfuerzo fue relativamente grande y al otro día, es decir el martes, amanecí más o menos y de repente empecé a sentir un dolor en el pecho yo también”, comenzó relatando.

Finalmente, para sorpresa del piso, Ventura confesó que pensó en lo peor y que debió recurrir a un médico: “Nos fuimos a la clínica y me internaron para ver qué pasaba. Pensaban que podía ser un infarto”.

Por suerte para el conductor el problema no es de gravedad y solo requerirá reposo: “Parece que ese esfuerzo que había hecho me generó un dolor muscular (...) Ahora lo que me queda es un dolor en la zona costal, pero la parte cardíaca fue desechada”.