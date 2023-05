La China Suárez contó su más perturbadora pesadilla: "Algo está pasando"

Son tiempos movidos para la China Suárez, que luego de apostar a su relación con Rusherking vio cómo su proyecto amoroso se derrumbaba de un día para el otro. Separada del trapero santiagueño y con el corazón roto, María Eugenia Suárez se fue de vacaciones a Miami, pero no puede evitar que el inconsciente la traicione y se manifieste a través de perturbadoras pesadillas.

Así lo contó la China Suárez en los últimos días, cuando en un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus millones de seguidores de Instagram abrió una puerta a su frondoso mundo onírico de pisciana y contó un horrible sueño que la dejó angustiada por un buen rato.

La China contó lo que soñó. Instagram China Suárez.

Mientras se acomodaba en su cama para irse a dormir, la actriz se encontró con la pregunta de un usuario que quería saber qué había soñado la noche anterior. “Tuve una pesadilla horrible, que me la anoté porque no me la quería olvidar. ¡Fue muy real!”, exclamó.

“Soñé con un robo. Como que me tenían que robar y venían tipo a las dos de la mañana, yo ya sabía que venían a las dos de la mañana. Y no saben el dolor de panza que tenía yo esperando que vinieran los ladrones...”, empezó a relatar la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

La China se fue de vacaciones a Miami. Instagram China Suárez.

A continuación, la China dio más detalles: “Yo estaba hablando con su representante para que no sean agresivos. ¡No, no, no! ¡Horrible!”. “Me desperté muy aliviada, igual, cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé...Algo está pasando”, cerró, compartiendo su consternación por el contenido que se manifiesta cuando llega la hora de descansar.

La China se refirió a su relación con Trueno

“No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida. A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa", lanzó la China Suárez a través de un vivo de Instagram en los últimos días, queriendo desligarse de los rumores que la vinculan con el ex de Nicki Nicole.

Luego, la artista aseguró que con Rusherking las cosas terminaron bien. “No me peleé, me separé”, dijo, en tanto que después indicó que sigue enamorada de Thomas Tobar, que la semana pasada lanzó un adelanto de su nueva canción que parece inspirada de principio a fin en su ruptura amorosa. “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, se sinceró Sangre Japonesa ante sus seguidores.