Aseguran que la China Suárez tendría un romance con un empresario mucho mayor que ella

Guillermo Coppola estuvo invitado este lunes al piso de Intrusos (América TV) y reveló que María Eugenia Suárez estaría saliendo con alguien mucho mayor que ella tras haber terminado su relación con Rusherking.

Fue Marcela Tauro quien le preguntó al exrepresentante de futbolistas quién sería el supuesto novio de la actriz: "La China cambió juventud por experiencia. Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, no lo hablo. Es un rumorcito", expresó.

Así fue cuando Laura Ubfal intervino: "Para que lo diga Coppola... ¿tiene que ver con el mundo del fútbol?". Tauro contó cómo se había enterado del incipiente romance. "Nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años?' Vos, Guillermo, en un momento dijiste 'tiene casi 60 años'", detalló.

Ante lo declarado, Maite Peñoñori preguntó: "¿Es empresario?", a lo que respondió Coppola: "Si llegamos a tener la información exacta la decimos".

Recordemos que este sábado, María Eugenia decidió ponerle punto final a tantos rumores sobre su supuesto romance con Trueno y salió a aclarar todo desde su cuenta de Instagram. "No lo conozco a Trueno, chicos. No lo vi en mi vida. No hablé en mi vida", expresó. "A veces, no puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji que encima es un relámpago, que yo sepa", concluyó.