La tristeza de Donato de Santis por la muerte de su madre: “No voy a…

El chef Donato de Santis se encuentra atravesando un duro momento personal, ya que este domingo de pascuas debió enfrentar una de las pérdidas más duras para cualquier persona: falleció su madre a los 93 años y el profesional de la cocina le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La mujer italiana residía en Puglia y venía sobrellevando un frágil estado de salud desde hace más de un año. En una entrevista con la revista Pronto durante el 2021, Donato de Santis había brindado detalles sobre el delicado cuadro: “Ella está bien cuidada, pero se nota que está en su último tramo”, se lamentó el chef.

Luego, especificó que no se trataba de una enfermedad en concreto, sino que se trataba de la avanzada edad: “Se va apagando despacito, muy dulcemente y es triste explicarlo porque uno quisiera hablar, en otros términos. Pero yo soy bastante realista en estas cosas y la estamos acompañando como mejor podemos”.

Tras recibir la triste noticia del fallecimiento, Donato decidió dedicarle unas dulces palabras a la mujer a través de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores. Junto a una serie de fotos de madre e hijo compartiendo hermosos momentos, el chef escribió unas emotivas líneas, tanto en italiano como en español.

“Hoy me toca despedirme de mi Madre”, inició Donato, afectado por la pérdida. “Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre”, expresó, dando comienzo al extenso mensaje que recibió miles de interacciones y removió los sentimientos de los seguidores del hombre.

“Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mi como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y dentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…”, escribió el jurado de la nueva temporada de MasterChef 2023 y luego reflexionó, nostálgico: “A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña…”.

“Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado”, aseguró el profesional de la cocina, decidido a honrar la memoria de su madre. “El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mamá”, finalizó.

Además de las fotos de madre e hijo, Donato también subió imágenes de otros miembros de la familia junto a la mujer, disfrutando de diversos momentos, algunos especialmente centrados en la cocina. Los pésames y los buenos deseos no se hicieron esperar, tanto por parte de los fanáticos de la labor televisiva y culinaria de Donato, como por parte de amigos cercanos del reconocido chef.