La escandalosa pelea entre Federico Bal y Tamara Pettinato: "Toda tu familia es..."

Cuando parecía que Federico Bal podía tener unos días de paz luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, en las últimas horas sumó un nuevo foco de conflicto, al pelearse en vivo con Tamara Pettinato.



Sucede que el actor salió al aire en “Un Día Pefecto”, el programa que conduce Nicolás Cayetano en Metro y en donde la hija de Roberto Pettinato es panelista. Allí, se pasaron varias facturas y se atacaron con unas cuantas ironías.



“Vine muy cortito de mecha y te voy a decir las cosas en la cara porque vivo así la vida”, dijo Fede Bal apenas se sumó. “No lo puedo creer. ¿Qué te pasa, Federico?”, respondió Tamara. “Me pasa que toda tu familia es un amor y vos sos mala”, le contestó el actor.

Federico Bal. Foto: @balfederico.



“Con tu padre tengo historias de amor, no sé cómo explicarte. Lo amo a tu papá. Tu hermano Homero es una de las personas que más me hace reír en este planeta. Felipe es adorable”, explicó Fede Bal sobre su enojo con ella. “Vos la tenés conmigo, loca. En serio te lo digo. Cada ve que te vi o cuando hablás de mí, no me gusta cómo lo haces y te lo quiero decir”, agregó.



Ante esta acusación, Tamara sostuvo: “Nunca hablo mal de vos. ¿Qué dijo hoy?”. Esta respuesta no pareció conformar a Fede Bal, que luego dijo: “Hoy nada, pero tenés una oportunidad hermosa para hacerlo. Les pido que me tengan un poco de amor. Salí ayer, hoy es feriado, trátenme bien”.



Luego, para bajarle las tensiones al intercambio, Tamara Pettinato bromeó con la forma en la que Sofía Aldrey descubrió sus infidelidades. “Te quiero comprar el lavarropas”, le propuso. “Perdón, no está en venta”, respondió Bal. “Pero tenés que soltarlo”, siguió la columnista.

Tamara Pettinato. Foto: @tamarapettinato.



Por su parte, Cayetano también intentó quitarle dramatismo a la charla poniéndole su cuota de humor. “Siempre trabajé con buena gente. Y este año se incorporó Tamara”, expresó el conductor.



Tamara le recriminó a Cayetano que se estaba poniendo del lado de Fede Bal y el conductor le explicó que “es el más débil” en la discusión. “Es fortachón, que no se haga”, acotó en ese momento la panelista. “Soy fuerte. Es verdad, no sos mala, pero sí un poco tóxica”, le dijo luego el actor a Tamara, quien le respondió: “Es verdad, soy tóxica, pero eso lo estoy trabajando en terapia. No acá”.