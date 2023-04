Jimena Barón destrozó a Gianinna Maradona y la tildó de “roba maridos”

Envuelta en las emociones que reverdecen su alma, las que brotan a raíz de su retorno a la actividad musical y su nuevo disco, Jimena Barón abordó con total honestidad la temática de una de sus canciones, que se vincula con la “traición” que sintió de Gianinna Maradona.

Uno de los temas se denomina La araña, y a partir de la letra todo el mundo supuso que se la dedicaba a la hija de Diego Armando Maradona y a ese mito que circulaba de un accionar poco ético de romper la amistad de años para engancharse con Daniel Osvaldo.

Una suposición que siempre circuló en el universo de la farándula, dado que la hermana de Dalma se abrazó al ex futbolista, el padre del hijo de Jimena Barón, Momo, con quien intentó una recomposición del vínculo allá por la pandemia más restrictiva, en 2020.

La actriz, y cantante, visitó el programa Caja Negra, que se caracteriza por una atmósfera distinta, en la que los invitados suelen sacar a la luz sus verdades, por el ritmo tranquilo, por el interlocutor y por la idiosincrasia misma del ciclo de YouTube.

Julio Leiva le consultó sobre si alguna persona tomó como propia uno de sus canciones, en clara referencia a Gianinna. Frente a esa pregunta, Jimena no esquivó la incomodidad y reconoció con sinceridad: "Seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta".

En pos de conocer más detalles, el conductor le redobló la apuesta: "¿Pero te llamaron?". De ese modo, Jimena narró cómo se anotició de una supuesta reacción negativa de Gianinna ante la creación de esa letra: "No, me enteré".

Y finalmente, Barón exteriorizó su frase más filosa contra Gianinna en consonancia con esa actitud de quitarle a su pareja y bramó: "Una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos”.

Para dejar en claro, Jimena añadió: “Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos".