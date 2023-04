El video del momento en el que Duki interrumpe un show por una escandalosa pelea entre su seguridad y un fan

En un gran momento de su carrera, Duki brindó un impresionante show en Honduras, en donde lo acompañó también el productor estrella del mundo, Bizarrap, quien, además, es su gran amigo.



Todo marchaba bien en el estacionamiento del Hotel Clarión de Tegucigalpa, en donde se desarrollaba el Pepsi Fest, hasta que se produjeron unos disturbios en pleno show que obligaron a al cantante a interrumpirlo.



“Tranqui, tranqui, tranqui”, se lo escucha decir a Duki, mientras una persona intentaba saltar las vallas de seguridad que separan al público del escenario. La situación de vivió con mucha tensión durante los minutos que estuvo interrumpido el show.



“¡Eh, eh, eh! ¡Soltalo, guacho! ¡Está todo piola! ¡Soltalo, no lo agarres, está todo piola! Tranquilo. Ey, tranquilo”, pidió Duki a la seguridad del escenario, que, al parecer, estaba haciendo uso desmedido de la fuerza.



“Él es mi jefe de seguridad. Si dice que está todo piola, está todo piola. ¡Que no lo agarres así! Tranquilos todos, tranquilos todos. La seguridad está haciendo su trabajo”, dijo luego el talentoso cantante.



“El que se metió fue él. No da que lo saquen, pero tampoco está bien lo que está haciendo”, expresó después Duki, ante la interrupción y la tensión que se había generado entre el fanático y su seguridad.

Duki tuvo que detener su show por una pelea. Foto: @duki.



Luego, como suele ocurrir en este tipo de conciertos, el público comenzó a ovacionar al artista, en este caso Duki, quien le pidió al público que no lo hiciera y les dejó un mensaje al respecto de su actitud ante la situación de conflicto.



“No me tienen que aplaudir a mí. Es algo que tiene que hacer cualquier persona. Así de simple. Volvé a tu lugar. Mis disculpas. La mejor”, cerró Duki, previo a continuar con el impresionante show que dio en Honduras.