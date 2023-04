La dura crítica de Gerardo Romano al Gobierno Nacional: “Tengo miedo de salir a la calle por…”

Locuaz, instruido, inteligente y con una mirada muy interesante. Gerardo Romano no solo se destaca por su calidad actoral, esa que lo catapultó a un olimpo de los mejores artistas del país, sino que también sobresale por la capacidad de leer la realidad política del país.

El actor visitó el piso de EPA, el ciclo de América que conduce Nicolás Gastaldi y que el viernes saldrá por última vez al aire, y compartió una serie de reflexiones muy sagaces, con una enorme talento para analizar todo el entramado de la coyuntura.

En ese diálogo profundo, lejos de las estridencias y con otros tiempos a los habituales en la televisión, Gerardo tiró algunas concepciones de lo que considera que sucede en el país. Por ejemplo, el famoso se refirió a la siempre compleja situación económica.

Por eso, Romano confesó con total sinceridad que lo aborda una inquietud latente sobre el presente de Argentina: “Me preocupa son los temas que nos preocupan a todos, me preocupa la argentina, tengo hijos, me preocupa el mundo”.

En el abordaje de circunstancias recientes, como todo lo que sucedió con el colectivero asesinado en pleno desarrollo de sus actividades, Gerardo se refirió a la inseguridad y exteriorizó su visión y percepción: “Salgo con miedo a la calle”.

Luego agregó más reflexiones: “Estaría bueno que funcionase el Congreso y sobre todo que funcionase la Justicia. Me chocaba la frase ‘Al enemigo, ni justicia’, siendo peronista no me gusta. Está tan enviciado el poder judicial, transformado en un partido político, el enemigo seríamos nosotros, el pueblo. Tener una corte suprema nombrada por decreto, no está bien. No hay antecedentes”.

En cuanto a este 2023 y la especial singularidad del advenimiento de las elecciones presidenciales, Gerardo opinó: “Aspiro a que tengamos una convivencia democrática y que elijan al mejor, lo que sé es lo que no quiero para el país, no quiero neoliberalismo, quiero uno nacional y popular”.