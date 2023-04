El secreto que esconde la carta que publicó la China Suárez para confirmar su separación

Después de días de rumores, María Eugenia Suárez confirmó que se separó de Rusherking. Con una sentida carta en sus redes, la actriz anunció que el vínculo no va más y se mostró muy triste por el final de la relación con el artista, con quien manifestó que tenía sueños y proyectos. Quizás, muchos más de los que se pensaba.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, arrancó la China Suárez su comunicado que publicó en su feed de Instagram, junto con un video en el que se ve su mano a oscuras entre las sábanas.

La China Suárez y Rusherking en tiempos felices. Instagram Rusherking.

Luego, la China le dedicó unas palabras a Rusherking: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”. “Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la artista, quien recientemente, en su paso por Noche al Dente, se mostró súper enamorada del trapero santiagueño.

La carta de la China generó sorpresa, a pesar que desde hace algunos días que ninguno de los dos posteaba fotos juntos, no se comentaban las publicaciones e incluso en Socios del espectáculo los conductores informaron que se habían peleado a los gritos durante un ensayo del show en el Movistar Arena (cita a la que la China faltó).

El comunicado de la China Suárez. Instagram China Suárez.

A la luz de lo que comentó ella en su publicación, el final de la relación fue sorpresivo y sin explicaciones y, todo indica que fue decisión de Rusher y no de Suárez, que quedó enamorada. “Pero si hace una semana se juraban amor eterno, wtf”, le comentó un seguidor al leer su texto, y ella le contestó con emojis de desconcierto y tristeza, dando a entender que para ella también todo era una incógnita.

La reacción de Rusherking ante el comunicado de la China Suárez

Vale destacar que, luego de la publicación de la ex ATAV, Rusherking publicó una carta en sus historias anunciando la ruptura de manera superada. De inmediato, los dos no sólo se dejaron de seguir en redes sino que fueron más radicales y se bloquearon, ya que ya no se ven los corazones o comentarios que se habían dejado en el pasado.

¿Qué pasó en el medio para que ambos tomaran decisiones drásticas que parecen no tener vuelta atrás, a días de lanzar un tema juntos (“Hipnotizados”), en el que se cantaban su amor? A raíz de lo que sucedió después de ese recital en el estadio de Chacarita, se desprende que el foco de descontento venía, principalmente, de parte de él.

La carta que Rusherking dejó en sus redes. Instagram Rusherking.

Además, hay que recordar que el final de la relación se da en medio de especulaciones con terceros en discordia. Puntualmente, esa persona sería Trueno, el ex de Nicki Nicole. ¿Los indicios? Gestos sospechosos en el mundo 2.0 y un emoji de rayo en una de las últimas fotos sexies que subió ella.

Cabe destacar que la pareja de la China y Rusher termina a menos de un año del comienzo de su historia de amor, que nació en el medio de una fiesta Bresh y quedó a la vista de todos en el after party de la entrega de los Premios Martín Fierro 2022, donde los dos estuvieron a los besos y fueron captados por las cámaras.