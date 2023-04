El llamativo comentario de la China Suárez tras comunicar su separación de Rusherking

En las primeras horas de este viernes, la China Suárez anunció oficialmente su separación de Rusherking a través de un desconsolado posteo en su cuenta de Instagram, en el que entre otras cosas expresó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible". Sin embargo, la actriz expresó cuál es su sentimiento por el trapero a través de un llamativo comentario en el que respondió un mensaje de una seguidora en las redes sociales.

Hace algunos días, la China Suárez tuvo sentidas palabras de amor hacia Rusherking en el programa Noche al Dente (América), entonces una usuaria le remarcó a la artista: "No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada".

Lejos de omitir su atención sobre la duda de su admiradora, la China Suárez se sinceró sobre su sentir hacia Rusherking respondiendo: "Sigo muy enamorada".

El comentario de la China Suárez sobre lo que siente por Rusherking que no pasó desapercibido. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Los rumores de crisis entre la China Suárez y Rusherking vienen circulando desde hace algunas semanas. Sin embargo, los artistas vienen de presentar una canción juntos, situación que por momentos desmoronó la versión de ruptura.

En los últimos días, Rusherking y la China Suárez dejaron de compartir publicaciones juntos en las redes sociales, indicio que volvió a disparar las especulaciones de final de su historia de amor, que ahora finalmente tuvo su anuncio oficial.

Tras múltiples rumores de ruptura, la historia de amor entre la China Suárez y Rusherking llegó a su fin. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

En el programa que conduce Fer Dente, la China Suárez había confesado sobre la primera noche que pasó con Rusherking: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”.