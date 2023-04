El motivo de la fuerte interna entre Nancy Pazos y Robertito Funes: "Hoy lo detesto"

Los pasillos de Telefe arden a raíz de una interna entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte, dos de las figuras que hace meses que comparten estudio y se cruzan todo el tiempo. Lo hicieron en Gran Hermano 2022 y siguen coincidiendo en las mañanas en A la Barbarossa. Pero, según reveló Nancy, con Robertito está todo mal y es por eso que hace todo lo posible por evitarlo.

Si bien resultaba llamativo que cuando Robertito Funes Ugarte reemplaza a Georgina en la conducción, da “la casualidad” que Nancy Pazos suele ausentarse, la bomba de estruendo estalló cuando la periodista hizo una clarísima declaración de guerra en una nota con Infobae.

“Puedo contar mi último disgusto con alguien del gremio. Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto”, lanzó Nancy en la nota.

Luego, la periodista intentó bajarle el tono al asunto y dijo que seguramente “ya se le iba a pasar”. Y agregó un dato de lo que no se vio en la noche de la final de Gran Hermano: “Quiso hacer las paces pero no pude caretear”.

Nancy Pazos contó que "detesta" a Robertito Funes Ugarte. Instagram Nancy Pazos.

Tras los dichos de la conductora de Ruleta Rusa, en Intrusos fueron a buscar la palabra de Robertito, quien no se hizo cargo de la mala onda y aseguró que, por su parte, no había ningún tipo de problema con su compañera. "Nunca me llevé mal, al contrario, pero me re cagó un laburo mal y quedé dolida", había asegurado ella, poco antes, al programa de América TV.

La palabra de Robertito Funes Ugarte

“Mis compañeros se turnan, tienen días libres en la semana, yo he estado conduciendo y ella ha estado al lado mío, es una gran profesional. Para mí está todo bien con ella, no creo que esté enojada, no pasó nada, de mi parte está todo bien”, insistió Funes Ugarte.

Desde su perspectiva, además, en la final de Gran Hermano no hubo roces ni tensiones con su colega. “Brindamos y estuvo todo bien”, aseguró, sorprendido ante la información. Sin embargo, el conductor se defendió ante las acusaciones de ella.

Robertito Funes Ugarte, conductor comodín de Gran Hermano, negó roces con Nancy Pazos. Instagram Robertito Funes Ugarte.

“Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó”, insistió, y dijo más: “En la radio dije que si era de ella no quería saber nada, pero me dijeron que la estaban esperando desde hace tres meses y como no apareció, quedó libre el espacio". ¡Tremenda interna!