Mirtha Legrand fue contundente sobre la denuncia contra Jey Mammon

El mundo del espectáculo sigue consternado tras la denuncia por abuso sexual que recibió Jey Mammon. La supuesta víctima, Lucas Benvenuto de 27 años, reveló que hizo una presentación judicial contra el conductor en 2020 pero que fue determinada como proscrita al tratarse de hechos ocurridos 12 años atrás.

Como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar. El conductor fue apartado de La Peña de Morfi (Telefe) y muchas de las amistades famosas que tenía le soltaron la mano, entre ellas Nazarena Vélez, Yanina Latorre y Georgina Barbarossa.

En este contexto, fue Mirtha Legrand la que se pronunció al respecto. "Me impresionó mucho", respondió Mirtha ante las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece).

Tras ser consultada sobre la inocencia de Jey, la diva prefirió no contestar. "No sé qué decirte. No me hagas contestar eso". No obstante, aseguró que se debe saber la verdad sobre los hechos por los cuales están acusados. "Me afectó muchísimo porque es amoroso, pero la justicia que actúe", indicó la conductora al mismo tiempo que coincidió con la decisión de Telefe de apartarlo hasta que no se expida la Justicia.

El descargo de Jey Mammon con Baby Etchecopar

Este lunes, Baby Etchecopar tuvo como invitado en Basta Baby (A24) a Jey Mammon, en medio del revuelo mediático que generó la difusión de una denuncia por abuso sexual de un menor en su contra.

"¿Considerás que tu carrera está terminada?", le preguntó Etchecopar. "No", respondió de forma contundente Mammon. "¿Y cómo vas a remontar tu carrera?", insistió el periodista. "Todo esto es virtual. Ser famoso es virtual. Tus amistades también. Siempre lo dije. Hoy siento que es así", expresó.

"Nunca lo hice ni lo haría", expresó Jey sobre la denuncia en su contra. "La denuncia existe. Pero la historia es otra. En la causa dice que él no recuerda si yo le puse algo en el trago. Que se fue a dormir vestido y que amaneció desnudo. Yo quiero contar la verdad, no mi verdad. El no presenta pruebas cuando realiza la denuncia. Y yo tengo manera de demostrar cuándo lo conocí", agregó.

"Me parece tremendo que me estén hostigando en televisión 24/7. Me están haciendo un daño irreparable. Me parece tremendo que se corra el eje. Me están instigando a que me tire por el balcón", disparó.