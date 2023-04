MasterChef Argentina: cuáles son los desafíos que enfrentan y las polémicas dentro del programa

Tras la finalización de Gran Hermano, MasterChef Argentina es el reality que se posiciona como el fenómeno del momento. La nueva edición del concurso de cocina arrancó con polémicas que incluyen acusaciones de que el programa está guionado y de que la producción no cumple con su palabra. El de la credibilidad del certamen es el mayor desafío que se le presenta a sus realizadores.

Arreglos, mentiras y más: las mayores polémicas de la edición actual de MasterChef Argentina

Las polémicas para la edición actual de MasterChef Argentina comenzaron incluso antes de que el programa tuviera su estreno por la pantalla de Telefé. Es que, apenas unos días antes del lanzamiento, una exparticipante salió a expresarse en sus redes sociales y reveló parte del trasfondo del reality.

Wanda Nara, una de las grandes sorpresas de MasterChef Argentina 2023 - Fuente: Instagram Wanda Nara (/wanda_nara)

Se trata de Luján Martínez Vidal, quien formó parte de la edición del 2014, aquella que consagró a Elba Rodríguez. “Ahora ya se me terminó el contrato y puedo decir toda la verdad y ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante”, expresó a través de su cuenta de TikTok.

Vidal aseguró que todo está guionado y que los productores maltratan a los participantes con el fin de sabotearlos. Contó, por ejemplo, que el día de su eliminación le hicieron sacar un soufflé antes de tiempo sabiendo que el mismo iba a bajar su estatura antes de ser servido.

Más polémicas para MasterChef Argentina: la sorpresiva renuncia de Fiamma y el golpe de Wanda Nara

Tras la selección de los participantes, sorprendió que uno de los que quedaron en la nómina final haya decidido renunciar al poco tiempo de comenzar. Fiamma Albasini es quien abandonó el reality por decisión propia, y lo hizo alegando diferencias con la producción. Wanda Nara explicó que la renuncia se debe a que “no puede compatibilizar su trabajo con la competencia”.

No obstante, Fiamma dio a entender que desde un primer momento ella había aclarado que trabaja para Essen, y dijo que en la producción le aclararon que no habría ningún problema siempre y cuando no mencionara la marca al aire. “La verdad es que nunca pensé que iba a quedar”, dijo en sus redes sociales. A pesar de que había aclarado su situación de entrada, cuando llegó el momento de firmar el contrato se encontró con que las cosas no eran como le habían dicho.

Por último, MasterChef acaba de tener un incidente que terminó en blooper aunque podría haber sido algo peor: la conductora Wanda Nara le pegó en vivo a Rodolfo Vera Calderón, uno de los participantes. Fue sin querer y en medio de una especie de juego. No obstante, el propio Rodolfo reveló que “de suerte no (le) rompieron un diente”.