Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammón, rompe el silencio en televisión: "Estoy angustiado"

Lucas Benvenuto alcanzó gran exposición mediática en las últimas semanas tras revelar su denuncia contra Jey Mammon por presunto abuso sexual. Como era de esperarse, las repercusiones que se generaron fueron tan grandes que hoy en día la palabra de Lucas es una de las más buscadas.

En este sentido, un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) viajó hasta Ushuaia, ciudad donde vive Lucas, para intentar dialogar con él. Ante la negativa de aparecer en cámara, el joven decidió comunicarse con la producción de A la tarde (América) para explicar su decisión.

"Agradezco mucho el interés y el de todos los medios, agradezco el abrazo que le dieron a mi historia. Pero quiero que sepan que mi lugar de trabajo para mi es la vida, es lo que me da vida, ganas de seguir adelante. Es un lugar privado, es lo último que yo conservo de mi privacidad en este momento", comenzó expresando.

"Quiero que entiendan que yo voy a hablar con ustedes, pero a medida en que lo vaya sintiendo, en que mi psiquis esté bien, que yo me sienta bien para hacerlo, porque cada vez que doy una entrevista, no es una entrevista. Para mi es como una sesión de terapia, en donde inevitablemente me revictimizo y es algo que no quiero más", agregó el joven.

Jey Mammon.

"Estoy angustiado, pero no pasa nada, está todo bien con las personas de ese programa. No voy a negar que sí, que me causa malestar, que me angustia. Por favor, tengan paciencia. Para mi, dar una entrevista no es ir y hablar así nomás. Me cuesta, me cuesta y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas. Cuando empezó a suceder esto estaba mi psiquiatra ahí cerca. Me están acompañando todo el tiempo y se está laburando en serio para cuidarme. Hay un equipo grande de personas que me está abrazando en Ushuaia y está tratando de que no me pasen estas cosas", puntualizó Lucas.

Y cerró, reiterando: "Gracias a todos y aprovecho para agradecer a los medios. Aprecio mucho de verdad que estén hablando sobre mi historia. Porque hablás de la mía, pero es también hablar de miles de historias parecidas a la mía. Soy agradecido con eso".