Lali Espósito compartió en Tik Tok un adelanto de su próximo tema

Lali Espósito es una de las cantantes de pop más importantes de nuestro país. Marzo fue un mes muy exitoso para la artista ya que se presentó en diversos escenarios, entre ellos en el Estadio Vélez Sarsfield donde hizo historia por convertirse en la primera mujer en llenar este lugar.

Hace poco, el lunes 6 de marzo, Lali pasó por Mendoza para cantar sus temas más conocidos en la segunda repetición de la Fiesta nacional de la Vendimia.

Lali Espósito en "Juglares de Vendimia, un Canto a la Naturaleza". Créditos: ALF Ponce.

La cantante compartió en Instagram hace unos días la portada de su próximo álbum que saldrá en breve. El mismo ya tiene nombre: "Lali"; y ya varios fanáticos de la compositora argentina se están haciendo ilusiones con la nueva propuesta musical que trae Lali este 2023.

En las últimas horas, Lali Espósito subió a Tik Tok un video con un adelanto de su próximo tema que será parte del nuevo álbum.

"Tienes una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí no pude curarlas pero ahora aprendí que el dolor es pasajero, malos como tú no quiero. Quedarás en soledad, como un gil ya nunca más" es el fragmento que compartió la artista a la red social y que incendió todo el internet.

Qué canciones tendrá Lali, el nuevo disco de Lali Espósito

La portada del próximo álbum de Lali Espósito. Créditos: Instagram Lalioficial.

El quinto álbum de Lali todavía no ve la luz. Será recién el jueves 13 de abril que todos podrán escuchar el disco "de pe a pa". Sin embargo, en Spotify se puede preguardar este disco hasta que sea estrenado.

Según la plataforma de música, estos temas serán parte del nuevo álbum:

Obsesión Disciplina Cómprame un brishito KO 2 Son 3 Incondicional Quiénes Son? Diva N5 Ahora MOTIVEISHON Como Tú Sola

Algunos ya conocidos y disponibles para escuchar; y otros que serán una total sorpresa para el oyente.