La primera foto familiar de Zaira Nara y Jakob von Plessen tras la separación

Zaira Nara y Jakob von Plessen se separaron hace ya siete meses, pero ahora demostraron que, a pesar de ya no ser pareja, pueden tener una relación en paz, principalmente por el bienestar de sus hijos.



Así fue como ambos se mostraron juntos en el cumpleaños de su hija Malaika, quien tuvo una increíble celebración, inspirada en La Sirenita. Allí, Zaira Nara y su ex marido se fotografiaron juntos y se mostraron muy sonrientes.



Malaika cumplió siete años y sus padres tuvieron la idea de hacerle un festejo al aire libre, eligiendo como temática infantil a La Sirenita, el personaje de Disney que tanto ama la niña que, sin dudas, tuvo su celebración soñada.

Zaira Nara y su hija Malaika. Foto: @loli_candy_bar.



Sin bien Zaira Nara resguarda mucho su intimidad y es muy cuidadosa de mostrarse con quien aseguran es su nueva pareja, el polista Facundo Pieres, demostró que puede tener una excelente relación con el padre de sus dos hijos.



En ese contexto, Zaira no compartió fotos con Jakob von Plessen, pero sí lo hizo la organizadora del cumpleaños, que en su cuenta de Instagram publicó varias imágenes del festejo y en una de esas fotos se puede ver a la ex pareja.



La separación de Zaira Nara y Jakob von Plessen se concretó hace siete meses, pero la crisis había comenzado mucho tiempo antes, más precisamente con el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez.

Zaira Nara y Jakob von Plessen en el cumpleaños de Malaika, en su primera foto juntos tras la separación. Foto: @loli_candy_bar.



Es que el ex marido de Zaira estaba señalado como el cómplice del futbolista en su encuentro con la actriz en un exclusivo hotel de París. Incluso, se llegó a decir que Von Plessen se había quedado afuera del hotel con otra mujer, esperando a Icardi.



Si bien el grado de complicidad que habría tenido Von Plessen en aquel encuentro secreto entre Icardi y La China no quedó del todo claro, la relación con Zaira Nara nunca pudo volver a ser la misma, a tal punto de que no pudieron evitar la ruptura.

Zaira Nara y Malaika. Foto: @loli_candy_bar.