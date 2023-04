La fuerte y polémica teoría de Edith Hermida sobre Jey Mammon y América

Desde que Lucas Benvenuto le puso voz a su denuncia contra Jey Mammon, no hay un solo día en el que los medios no hablen del conductor, a pesar de que la causa haya prescripto hace unos años. En ese contexto, Edith Hermida elaboró una teoría sobre el tratamiento que le dan al tema en América.



Es que el conductor quedó en el ojo de la tormenta y su nombre no deja de mencionarse en los diferentes medios. De hecho, en los últimos días le concedió entrevistas a Jorge Rial, primero, y a Baby Etchecopar, después.



Si bien el aspecto judicial no es de preocupación para Jey Mammon, en las dos entrevistas en las que se lo pudo ver se observa una profunda angustia. Y eso, indudablemente, está vinculado con la condena social.

Jey Mammon. Foto: captura de TV.



En ese sentido, Edith Hermida habló en “La Tarde del Nueve” sobre el escándalo del que se habla en los medios por estos días y explicó su polémica teoría sobre cómo América está tratando el tema.



“Yo, además de cautelosa, soy malpensada en algún punto. Jey Mammon tuvo su gran momento televisivo en América, donde hacía un programa muy exitoso, pero se fue para otro canal y no sé si las relaciones quedaron bien. Esto también pasa, lamentablemente”, comentó.



“Por eso, yo veo que, desde que empieza la programación y hasta que termina, no paran de darle, darle y darle”, argumentó Edith Hermida sobre las horas de aire que en América le dedican al escándalo de Jey Mammon. “Entiendo que es un tema que están tratando todos, pero este canal particularmente…”, agregó.

Jey Mammon en Los Mammones, en América. Foto: captura de TV.



Por último, para seguir justificando su teoría, Edith Hermida trazó comparó esta situación con las ocasiones en las que los protagonistas del medio del espectáculo eligen a quién darle una entrevista o con quién hablar off the record.



“Son cosas que pasan, como cuando le das una nota a un periodista y no a otro, se pueden enojar y te matan. Son cosas que siguen pasando pese a toda la deconstrucción que hay”, concluyó la periodista.