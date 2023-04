La acción judicial que Jey Mammon analizaría contra Lucas Benvenuto

En medio de la polémica por la acusación pública que recibió Jey Mammon por abuso, situación que también fue llevada por Lucas Benvenuto, el denunciante, ante la Justicia en 2020; el actor se refirió en diálogo con Baby Etchecopar a la acción que podría iniciar junto a sus asesores legales contra el joven que asegura haber sido víctima cuando era menor de edad de una serie de ilícitos por parte del artista.

Este lunes en la noche, en la nota que Jey Mammon le dio a Baby Etchecopar, volvió a insistir en que conoció a Lucas Benvenuto cuando el denunciante tenía 16 años y no 14. Además, según la suspendida figura de Telefe, empezaron a salir cuando el joven de actualmente 30 años tenía 17 o 18.

Lucas Benvenuto, el denuciante de Jey Mammon podría verse envuelto en otro episodio judicial con el actor. Fuente: Instagram @lucasbenvenutoo.

Tras remarcar que "no es un muerto social" y que su carrera “no está terminada”, Jey Mammon se refirió a la situación que transita remarcando: “Esto no es un partido de fútbol. Yo no sé cómo mie... puedo revertir esto que acaba de pasar”.

Durante la nota con Etchecopar, se esbozó que existe la posibilidad de que junto a sus agogados inician una denuncia por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto. Sin embargo, Jey Mammon se mostró algo retiscente a esa idea. “En este momento, eso yo no lo voy a decidir yo, porque si lo tengo que hacer, humanamente, yo decidiría no hacer nada”, subrayó.

Aunque luego aclaró: “Si los abogados me dicen, ‘vamos por acá', los seguiré a ellos”. Además, Jey Mammon contó que Fernando Burlando evaluó llevar adelante esas acciones contra Lucas Benvenuto. “Pero yo le estoy diciendo ‘Fernando dejá...’”, comentó intentando bajar los decibeles de una posible contienda judicial.