Ángel de Brito liquidó a Jey Mammon tras la entrevista con Baby Etchecopar

Este lunes, Jey Mammon protagonizó su segunda entrevista en televisión tras el escándalo mediático que se desató por la difusión de una denuncia por abuso sexual de un menor en su contra.

Luego de elegir a Jorge Rial para su primera nota, en esta oportunidad fue Baby Etchecopar quien lo entrevistó para su programa Basta Baby (A24).

"¿Considerás que tu carrera está terminada?", le preguntó Etchecopar en el comienzo de la nota. "No", respondió de forma contundente Mammon. "¿Y cómo vas a remontar tu carrera?", insistió el periodista. "Todo esto es virtual. Ser famoso es virtual. Tus amistades también. Siempre lo dije. Hoy siento que es así", expresó.

Jey durante la entrevista con Baby.

"Me parece tremendo que me estén hostigando en televisión 24/7. Me están haciendo un daño irreparable. Me parece tremendo que se corra el eje. Me están instigando a que me tire por el balcón", disparó.

"Yo no sé si se va a revertir esta imagen monstruosa que los medios han hecho de mí, pero yo puedo demostrar que la denuncia original se cae a pedazos de verdad", agregó sobre la denuncia original de Lucas Benvenuto.

Tras las repercusiones de la entrevista, Ángel de Brito se volcó a las redes sociales para expresar sus sensaciones luego de ver la nota.

"Qué increíble que Baby y Jey hablen despectivamente de los programas de espectáculos. Que son los primeros en hablar de esta causa. No son Borges y Bioy. Bájense del pony", comenzó expresando el conductor de LAM (América).

"¿Para qué carajo lo entrevistas Baby si te parece una estupidez y ni siquiera leíste la denuncia de Lucas y la prescripción pedida por Burlando y Jey?", disparó de Brito contra su colega.

"¿A quién le quiere hacer creer Jey que no sabe cómo Baby tiene un audio? Jajajaja, de manual todo", expresó sobre el momento donde Etchecopar le reconoce que tiene unos audios y Mammon se muestra sorprendido.

"Baby lo liquidó a Jey con sus comentarios: Bambino, Darthés y el bufarrón de la cuadra. Jey solo buscaba congraciarse. Pésima estrategia", agregó sobre cómo llevó a cabo la entrevista Etchecopar.

"Lo mejor de Baby fue recalcarle 'que acostarse con uno de 16 es una mierda. Jey se hace el gil cuando le hablan del aprovechamiento de un menor. Eso es el abuso", finalizó Ángel.