El problema de salud que enfrenta Diego Brancatelli que lo obligó a hospitalizarse

Diego Brancatelli enfrenta un problema de salud que lo obligó a hospitalizarse y reveló detalles acerca de la situación que podría conducirlo a una cirugía que desea evitar a toda costa. Por ello, el periodista deberá controlarse de aquí en adelante.

En un principio el profesional no brindó demasiados detalles acerca de su condición, pero sorprendió al publicar a través de sus redes sociales una foto en donde se lo ve vestido con las clásicas batas de hospitales. En el registro, Brancatelli escribió: “Otra vez las hernias. Otra vez la pesadilla”.

El inesperado mensaje llegó después de que el periodista pasara unos días de vacaciones familiares en las Cataratas del Iguazú, junto a su esposa, Cecilia Insinga, y sus hijos, Valentín y Luca. La divertida escapada para festejar los diez años de matrimonio de la pareja se opacó debido a las complicaciones en la columna de Brancatelli.

En diálogo con Teleshow, el periodista de Argenzuela ahondó en su condición médica: “En enero estuve internado y me hicieron un bloqueo. Durante este tiempo había tenido molestias menores, pero el lunes me quedé duro nuevamente”. Por ese entonces, estuvo varios días en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

Según explicó Brancatelli, el viaje al Parque Nacional de Misiones agravó el cuadro y resintió aún más su columna, por el esfuerzo de subir y bajar escaleras de forma constante y también por empujar el cochecito de su hijo más pequeño.

El objetivo principal del periodista es poder evitar una cirugía, por lo cual tomará los recaudos necesarios para cuidar más de su cuerpo: “Logré que se me vaya el dolor con Tramadol, un derivado de la morfina. Y ayer saqué turno con el especialista en espalda y columna, que me pidió una resonancia. Y con eso vimos cuál era la situación. Por suerte estoy mejor que en enero, pero con el desgaste de estos discos, el 4 y el 5. Según me dijo el médico, son ‘episodios’ que se pueden dar, pero la idea es que no sea tan seguido”, detalló.

Para evitar nuevos malestares que afecten su movilidad, Brancatelli deberá seguir un tratamiento específico de ahora en adelante: “El doctor me indicó sesiones de kinesiología, natación, dieta y me recetó unos medicamentos suaves. También me explicó que no tengo que levantar peso ni hacer movimientos bruscos. Es para prestarle atención, pero por suerte no es nada grave”, relató.

A principios de año, cuando había sido internado por estas dolencias, publicó en sus redes sociales: “Tres hernias de disco. Una que me está afectando fuerte. Internado. Con morfina”, escribió, para luego agradecer el apoyo de su esposa y sus allegados. Además, agregó un mensaje positivo: “Sorteando palitos en la rueda, sin embargo yo sigo”. Los dolores en su columna incluso lo llevaron a abandonar algunas actividades, como “el supermercado, la cervecería y el laburo en Pilar”.