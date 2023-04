Daniela de Gran Hermano mostró su departamento de soltera: "Tengo sólo una cama, pero..."

Desde que salió de la casa de Gran Hermano y habiendo generado un fuerte protagonismo con su personaje de venganza, Daniela Celis ganó una fuerte popularidad y está aprovechando el momento de exposición para poder impulsar su carrera e instalarse definitivamente dentro de los medios.

Recordemos que el objetivo de Daniela Celis al ingresar a la casa de Gran Hermano era buscar una gran oportunidad para empezar a hacerse famosa y así conseguir el trabajo que deseaba en los medios de comunicación. Y los primeros pasos los ha comenzado a dar.

Conocida como Pestañela dentro del reality y por su intensa relación con Thiago Medina a pura pasión, ahora es el momento más picante para los hermanitos ya que fuera de la exposición diaria en la TV tienen que buscar la forma de consolidarse y lo necesitan para seguir activos.

A través de sus redes sociales, la joven oriunda de Moreno comenzó a ganar dinero con presencias a eventos y con publicidades, de la misma forma que lo hicieron varios de sus excompañeros de Gran Hermano.

Así fue como se convirtió en una influencer muy destacada, teniendo más de 2 millones de seguidores en Instagram y siendo requerida por muchas casas de cosméticos, quienes supieron su fanatismo por lo estético y por eso se acercaron a ella.

La joven tiene grandes sueños personales por cumplir y recientemente alzó uno de ellos: tener su primer departamento propio. La propia Daniela Celis compartió la noticia en redes, mostrando el juego de llaves de su nuevo hogar.

Daniela Celis mostró las llaves de su nuevo departamento.

"Y bueno, primeros logros recién me entregan las llaves de mi nueva casita, bueno, mi nuevo departamentito, pero es el primero. No saben lo feliz que estoy, obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón", comenzó explicando.