Rusherking lanza nueva canción con una elocuente letra que parece dedicada a la China Suárez

A través de sus redes sociales, Rusherking presentó un adelanto de su nueva canción, titulada Intensidad, cuya letra parece inspirada en María Eugenia "la China" Suárez. El artista está promocionando el lanzamiento de su próximo álbum, y les pidió a sus seguidores que compartan sus historias de sus momentos intensos.

En primer lugar, Rusherking publicó un breve anticipo de 30 segundos en su cuenta de Instagram, pero luego redobló la apuesta y compartió un minuto desde su cuenta de TikTok. "¿Ustedes también son intensos?", consultó el cantante en dicho posteo.

De manera inmediata, en su publicación se multiplicaron los comentario de los seguidores de Rusherking que apuntaron que la letra del tema está dedicada a la China Suárez. En tanto que cuando una admiradora le preguntó sobre sus expectativas para el nuevo álbum, el santiagueño no dudó en enfatizar: "Muchassssss. Hay canciones verdaderamente increíbles. Escritas con el corazón, y también hay artistas que admiro mucho".

Rusherking y la China Suárez en tiempos en que reinaba el amor. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Tras una serie de rumores sobre una posible reconciliación que fueron descartados de plano por la China Suárez, Rusherking canta al comienzo de su flamante tema: "Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío”.

Luego, Rusherking agrega con expresión melancólica: “Anoche salí y tomé para olvidar, y te escribí, sí, pero no vas a contestarme. Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más".