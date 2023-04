La tremenda teoría de Pamela David sobre La China Suárez: "Lo que ella quería..."

En las últimas horas, La China Suárez volvió a ser noticia por una impactante confesión sobre su vida amorosa, al recordar un novio que tuvo a los 20 años y ante que llegó a pedirle de rodillas que no la dejara. Sobre esto, habló Pamela David en Desayuno Americano.



En el marco de su separación de Rusherking, que, aparentemente, la tendría muy afectada, la actriz le concedió una entrevista al influencer Grego Rosello, a quien le contó la increíble historia de sus 20 años.



Según su relato, el novio que tuvo a los 20 años decidió dejarla y ella, para nada feliz con la situación, llegó a arrodillarse para pedirle por favor que no la dejara. En este contexto, Pamela David elaboró una teoría.

La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



“Para mí, ella es tan libre que lo que quería era que volviera para patearlo ella. Y no le salió. Por eso no se olvida. Yo la veo dejando, pero desde su libertad. Ella es de las personas más libres que veo en el ambiente”, dijo la conductora de Desayuno Americano.



Asimismo, su panelista Carlos Monti remarcó lo significativo de la confesión de la China Suárez, por tratarse de una de las mujeres más hermosas de la Argentina. “Imaginate a la China, que todo el mundo la tiene allá arriba, que ella se haya arrodillado”, comentó.



“Para mí es una declaración fortísima. Hacía tiempo que no escuchábamos una entrevista tan explosiva. La verdad es que Grego le sacó lo que muchos no pudieron”, agregó Carlos Monti en Desayuno Americano.

La China Suárez. Foto: @sangrejaponesa.



“Pero, tampoco nos olvidemos del famoso escándalo con Vicuña y el motorhome. Con la manta de Nepal y la palta, pero también con Pampita abriendo la puerta y viendo vaya uno a saber qué”, cerró el periodista.



Desde su separación de Rusherking, La China Suárez compartió varios posteos con algunos supuestos mensajes encriptados, que dejan ver que la decisión pasó por y exclusivamente por el cantante.