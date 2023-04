Luis Majul se vio obligado a aclarar qué pasa con su fan enamorada

Hace unos días se comenzó a viralizar un video en el que una mujer, llamada Anacleta, le expresaba su amor a Luis Majul, quien ahora salió a aclarar cuál es la situación real sobre esta inesperada aparición.

La mujer en cuestión contó que tuvo un sueño con Luis Majul y la canción que escribió se volvió viral, hasta llegar a los oídos del conductor de La Nación +, que se vio obligado a hablar del asunto.



“De repente me acuerdo de que tuve un sueño romántico y un poco erótico. Soñé que estaba de novia con Luis Majul. Nadie lo hace como lo hizo Luis Majul. Luego de ese sueño, vos sos mi dueño, Luis Majul. Me quedé dormida viendo videos de Youtube y ahora mi novio es Luis Majul”, cantaba Anacleta.

Ante esta situación, Luis Majul se hizo eco y, en cámara, dio las explicaciones que todos estaban esperando desde que Anacleta se volvió viral en las redes sociales por su profundo amor por el periodista.

“Quiero aclarar que si este video está siendo visto por personas que me conocen, me quieren y no conocen la historia, que yo no conozco a Anacleta”, aclaró Luis Majul en su programa de La Nación +.

En ese momento, la panelista Marina Calabró lo interrumpió para hacer una acotación. “No importa. Ella no dice que se conozcan”, dijo la periodista, ante la risa de todos detrás de cámara y la complicidad del propio Majul.

Luis Novaresio y Marina Calabró gastaron a Luis Majul por su fanática enamorada. Foto: captura de TV.

Por su parte, Luis Novaresio agregó: “Ella lo dice: ‘Tuve un sueño erótico con Luis Majul, nadie lo hace mejor que Luis Majul’”. En tanto que Marina Calabró cerró con otra cita de la canción. “Y ahora mi novio es Luis Majul”, replicó.

En tanto que, en Socios del Espectáculo, en El Trece mostraron al aire las explicaciones de Luis Majul y Rodrigo Lussich sostuvo: “A Luis Majul le encanta, chicos. La cara de felicidad que tiene se le nota”.